Κουφονικολάκου: Η απάντηση στην Καρυστιανού «Αντιλαμβάνομαι τον πανικό, αλλά δεν απαντάω σε σχόλια που ρίχνουν το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), απαντά στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού προς τον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την κατανόησή της για την αναστάτωση αλλά αρνούμενη να συμμετάσχει σε συζητήσεις που υποβαθμίζουν το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα, περιγράφει το μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης της ΕΛΑΣ, τονίζοντας τη διαβούλευση με τους πολίτες και αποκλείοντας συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πολιτική

Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος Τύπου της «ΕΛΑΣ»
πηγή: Intime
  • Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, απάντησε στην Μαρία Καρυστιανού, δηλώνοντας: «Αντιλαμβάνομαι το άγχος, τον πανικό και την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η συμπαράταξη. Αλλά δεν μπορούμε να απαντάμε σε τέτοιου είδους σχόλια. Ρίχνουμε τελείως το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης».
  • Η Κουφονικολάκου περιέγραψε ότι η ΕΛΑΣ «επιμελούμαστε ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης» με διαβούλευση με τους πολίτες, ενώ «η απήχηση από τις δημοσκοπήσεις φαντάζει θετική».
  • Τέλος, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ότι «δεν συζητάμε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Αντιλαμβάνομαι το άγχος, τον πανικό και την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η συμπαράταξη. Το αντιλαμβάνομαι όλο αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να απαντάμε σε τέτοιου είδους σχόλια. Ρίχνουμε τελείως το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή, τι εννοεί; Επικαλείται πνευματική ιδιοκτησία στα στοιχεία της διακήρυξης; Δεν μπορώ να ενστερνιστώ τέτοια άποψη και δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση», σχολίασε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στην ΕΡΤ, λίγες ώρες μετά την επίθεση της Μαρίας Καρυστιανού στον Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν συζητάμε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ» επεσήμανε. «Εμείς απευθυνόμαστε στην κοινωνία και είμαστε ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση» τόνισε.

Ερωτηθείσα για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα απάντησε ότι «μια ευκαιρία είναι ο κάθε πολιτικός χώρος να πάρει τις αποφάσεις του με σοβαρότητα. Εμείς αποφασίσαμε ότι θα στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις».

«Από την αρχή επιμελούμαστε ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης. Θέλουμε να διαβουλευτούμε με τους πολίτες προκειμένου να διαμορφώσουμε θέσεις σε κρίσιμα προγραμματικά ζητήματα. Η απήχηση από τις δημοσκοπήσεις φαντάζει θετική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να προσπαθούμε σκληρά για να αποδείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης του» περιέγραψε.

«Ψευδής είδηση είναι ότι ο Τσίπρας δεν δέχτηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές και ότι προσπάθησε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη» ανέφερε η κα Κουφονικολάκου.

«Το πακέτο που προτάθηκε στον Αλέξη Τσίπρα εν τοις πράγμασι δεν αφορούσε μόνο τη φορολόγηση των εφοπλιστών. Δεν περιείχε καμία δέσμευση για αναδιάρθρωση χρέους πρώτον και δεύτερον, είχε πολλά δισεκατομμύρια επιβάρυνσης για τη μεσαία τάξη, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αυτό το πακέτο αρνήθηκε» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

