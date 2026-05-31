Καρυστιανού: Δεν θα συνεργαστούμε με συστημικά κόμματα – Πιστεύω ότι ο λαός θα μας τιμήσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία

Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε συνέντευξη στο Mega και δήλωσε για την κριτική μετά την παρουσίαση του κόμματος ότι «υπήρχαν άσχημοι σχολιασμοί για να μας πλήξουν, έχουμε συνηθίσει στη δολοφονία χαρακτήρα εδώ και 3 χρόνια»

«Γνωρίζαμε ότι είναι καθημερινή και μεγάλη γιορτή. Εν γνώση μου έγινε και δεν μας πείραξε καθόλου» είπε για την προσέλευση του κόσμου.

«Επιλέξαμε να βγαίνουν λίγα – λίγα τα πρόσωπα και το ίδιο θα γίνει και με το πρόγραμμα μας» επεσήμανε.

«Πώς μπορεί ένας γονιός να εκμεταλλευτεί το παιδί του; Και πόσο μάλλον το νεκρό παιδί του; Δεν ξέρω αν με έχει πεισμώσει περισσότερο αυτό, ως προς το ότι θα το πάω πραγματικά μέχρι τέλους» τόνισε.

«Βαρέθηκα να με λυπούνται και να με λένε χαροκαμένη. Είναι κενά. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να κρίνει πώς θα διαχειριστεί κάποιος το πένθος. Είμαι σίγουρη ότι η Μάρθη θα συμφωνούσε για το κόμμα και θα ήταν δίπλα μου» περιέγραψε.

«Δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε σωτήρες» δήλωσε και πρόσθεσε «θεωρώ ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για τον κ. Μητσοτάκη και το υπόλοιπο σύστημα γιατί θα έχει αντιπολίτευση τους πολίτες».

«Γιατί πρέπει κάπου να τοποθετηθούμε κάπου; Αν ήταν θα είχαμε τοποθετηθεί σε κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα και δεν θα δημιουργούσαμε κάτι καινούργιο. Πήραμε από κάθε παράταξη κάτι καλό και έχουμε κάνει μια σύνθεση» απάντησε για την πολιτική τοποθέτηση του κόμματος.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε με συστημικά κόμματα. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας τιμήσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία» ανέφερε η κα Καρυστιανού.

Για τον Αλέξη Τσίπρα: Δεν έκανε τίποτα ως πρωθυπουργός

«Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ ότι ένας άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός και δεν έκανε τίποτα, να έρχεται μετά από χρόνια και να λέει εγώ θα τα φροντίσω αυτά. Και να παίρνει και πολλά από τα στοιχεία από την ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις του. Δεν μου άρεσε το σχόλιο για τα περιστέρια, το βρήκα πολύ χαμηλού επιπέδου» σημείωσε.

«Η κυβέρνηση είναι άκρως επικίνδυνη. Δεν ξέρω για τον κ. Τσίπρα, εμάς μας ενδιαφέρει η κάθαρση και ένα κράτος δικαίου» συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν γονείς που στηρίζουν αυτό το κίνημα. Δεν είναι όλοι άνθρωποι για να βγαίνουν και να τοποθετούνται. Είχα πει πως και μόνη μου να είμαι, αυτόν τον αγώνα θα τον δώσω, το είχα υποσχεθεί στην κόρη μου» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.