Τα «καρφιά» της Τουμασάτου για το κόμμα Καρυστιανού: «Λες να απελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια;»

Δεν έλειψαν τα «καρφιά» προς το… συνομήλικο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού κατά την εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματός «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» απόψε στο Θησείο, από τους ηθοποιούς Αιμίλιο Χειλάκη και Μαριάννα Τουμασάτου, που με θεατρικό τρόπο προλόγισαν τον Αλέξη Τσίπρα.

«Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια; Να ανεβάσω ένα story;», είπε με νόημα η παρουσιάστρια, σε μία έμμεση πλην σαφή αναφορά στο «περιστέρι» που χρησιμοποίησε η Μαρία Καρυστιανού στο σποτάκι προαναγγελίας του δικού της κόμματός.

«Δεν είσαι και η καλύτερη influencer», της απάντησε ο Αιμίλιος Χειλάκης. «Αυτό είναι αλήθεια» ανταπάντησε η ίδια και αναρωτήθηκε αν παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.

«Ωραία ερώτηση. Θα δείξει» είπε στη συνέχεια ο κ. Χειλάκης και πρόσθεσε: «Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους και πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνώσα αριστερά».

Προηγουμένως, οι παρουσιαστές σχολίασαν τον τόπο επιλογής της παρουσίασης του νέου κόμματος, δίπλα στην Πνύκα, στον τόπο όπου η «καθαρή και ατόφια Δημοκρατία έγινε πράξη».