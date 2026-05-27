Κίνα: Εκτελέστηκε ο άνδρας που δηλητηρίασε δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία του gaming μετά τη συμφωνία τους με το Netflix

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Πρώτο Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Σαγκάης
Οι κινεζικές αρχές εκτέλεσαν άνδρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία των videogames, Λιν Τσι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην δικηγόρος Σου Γιαό δηλητηρίασε τον Λιν το 2020, επειδή αισθανόταν παραγκωνισμένος λίγο αφότου είχε συμβάλει στο να εξασφαλιστεί συμφωνία με το Netflix.

Η εταιρεία Yoozoo Games του Λιν κατείχε τα δικαιώματα κινηματογραφικής μεταφοράς της κινεζικής τριλογίας επιστημονικής φαντασίας «The Three-Body Problem», πάνω στην οποία βασίστηκε η επιτυχημένη σειρά του Netflix «3 Body Problem», αναφέρει το BBC.

Η εκτέλεση επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία

Ο Σου είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2024 για τη δολοφονία του Λιν. Η εκτέλεσή του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου, επιβεβαιώθηκε την Τρίτη από την εταιρεία του θύματος.

Σε ανακοίνωσή της, η Yoozoo Games ανέφερε ότι «η δικαιοσύνη τελικά αποδόθηκε».

«Θρηνούμε βαθιά τον κύριο Λιν και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του», σημείωσε η εταιρεία.

«Ως συνάδελφοι που αγωνιστήκαμε στο πλευρό του, όλα τα μέλη της εταιρείας αισθάνονται ευγνωμοσύνη για την αμεροληψία της δικαστικής διαδικασίας».

Η διαμάχη πίσω από τη δολοφονία

Η τριλογία επιστημονικής φαντασίας «The Three-Body Problem» βασίζεται στο έργο «Remembrance of Earth’s Past» του Κινέζου συγγραφέα Λιου Τσιξίν. Τα βιβλία έχουν μεταφραστεί σε σχεδόν 30 γλώσσες και έχουν εμπνεύσει πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές μεταφορές.

Η παραγωγή του Netflix το 2024 εξελίχθηκε γρήγορα σε μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας, ενώ ο Λιν αναφέρθηκε μετά θάνατον ως ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς.

Το ίδιο έτος, ο Σου καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Λιν, με το δικαστήριο να χαρακτηρίζει το σχέδιό του «ιδιαίτερα ειδεχθές».

Ο θάνατος του Λιν προκάλεσε σοκ στη βιομηχανία gaming στην Κίνα και διεθνώς. Ο επιχειρηματίας ήταν ιδρυτής της Yoozoo Games, της εταιρείας ανάπτυξης παιχνιδιών με έδρα τη Σαγκάη, γνωστής κυρίως για το strategy game «Game of Thrones: Winter Is Coming».

Το 2018, ο Λιν είχε διορίσει τον Σου επικεφαλής της Three-Body Universe, θυγατρικής εταιρείας που διαχειριζόταν projects γύρω από το franchise επιστημονικής φαντασίας.

Ωστόσο, οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν το 2020, όταν ο Λιν αποφάσισε να αναθέσει τη διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε άλλα στελέχη.

Τα δηλητήρια μεταμφιεσμένα σε προβιοτικά χάπια

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα, μετά τη ρήξη τους ο Σου μεταμφίεσε θανατηφόρες ουσίες σε προβιοτικά χάπια και τα έδωσε στον Λιν.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο Λιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία. Πέθανε εννέα ημέρες αργότερα, σε ηλικία 39 ετών.

Εκείνη την περίοδο η περιουσία του εκτιμάτο σε περίπου 6,8 δισεκατομμύρια γιουάν, δηλαδή περίπου 809 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τη λίστα Hurun China Rich List.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Σου λίγες ημέρες μετά τη νοσηλεία του Λιν.

Εκτός από τον θάνατο του επιχειρηματία, το σχέδιο δηλητηρίασης προκάλεσε προβλήματα υγείας και σε αρκετά ακόμη άτομα.

Η κινεζική εφημερίδα «Economic Observer» ανέφερε ότι ένα από τα θύματα του Σου έγραψε στα social media: «Η δικαιοσύνη έρχεται τελικά, ακόμη κι αν αργεί».

