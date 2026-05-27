Κίνα: Εκτελέστηκε ο άνδρας που δηλητηρίασε δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία του gaming μετά τη συμφωνία τους με το Netflix

Οι κινεζικές αρχές εκτέλεσαν άνδρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία των videogames, Λιν Τσι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην δικηγόρος Σου Γιαό δηλητηρίασε τον Λιν το 2020, επειδή αισθανόταν παραγκωνισμένος λίγο αφότου είχε συμβάλει στο να εξασφαλιστεί συμφωνία με το Netflix.

Η εταιρεία Yoozoo Games του Λιν κατείχε τα δικαιώματα κινηματογραφικής μεταφοράς της κινεζικής τριλογίας επιστημονικής φαντασίας «The Three-Body Problem», πάνω στην οποία βασίστηκε η επιτυχημένη σειρά του Netflix «3 Body Problem», αναφέρει το BBC.

Η εκτέλεση επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία

Ο Σου είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2024 για τη δολοφονία του Λιν. Η εκτέλεσή του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου, επιβεβαιώθηκε την Τρίτη από την εταιρεία του θύματος.

Σε ανακοίνωσή της, η Yoozoo Games ανέφερε ότι «η δικαιοσύνη τελικά αποδόθηκε».

«Θρηνούμε βαθιά τον κύριο Λιν και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του», σημείωσε η εταιρεία.

«Ως συνάδελφοι που αγωνιστήκαμε στο πλευρό του, όλα τα μέλη της εταιρείας αισθάνονται ευγνωμοσύνη για την αμεροληψία της δικαστικής διαδικασίας».

Η διαμάχη πίσω από τη δολοφονία

Η τριλογία επιστημονικής φαντασίας «The Three-Body Problem» βασίζεται στο έργο «Remembrance of Earth’s Past» του Κινέζου συγγραφέα Λιου Τσιξίν. Τα βιβλία έχουν μεταφραστεί σε σχεδόν 30 γλώσσες και έχουν εμπνεύσει πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές μεταφορές.

Η παραγωγή του Netflix το 2024 εξελίχθηκε γρήγορα σε μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας, ενώ ο Λιν αναφέρθηκε μετά θάνατον ως ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς.

Το ίδιο έτος, ο Σου καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Λιν, με το δικαστήριο να χαρακτηρίζει το σχέδιό του «ιδιαίτερα ειδεχθές».

Ο θάνατος του Λιν προκάλεσε σοκ στη βιομηχανία gaming στην Κίνα και διεθνώς. Ο επιχειρηματίας ήταν ιδρυτής της Yoozoo Games, της εταιρείας ανάπτυξης παιχνιδιών με έδρα τη Σαγκάη, γνωστής κυρίως για το strategy game «Game of Thrones: Winter Is Coming».

Το 2018, ο Λιν είχε διορίσει τον Σου επικεφαλής της Three-Body Universe, θυγατρικής εταιρείας που διαχειριζόταν projects γύρω από το franchise επιστημονικής φαντασίας.

Ωστόσο, οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν το 2020, όταν ο Λιν αποφάσισε να αναθέσει τη διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε άλλα στελέχη.

Τα δηλητήρια μεταμφιεσμένα σε προβιοτικά χάπια

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα, μετά τη ρήξη τους ο Σου μεταμφίεσε θανατηφόρες ουσίες σε προβιοτικά χάπια και τα έδωσε στον Λιν.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο Λιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία. Πέθανε εννέα ημέρες αργότερα, σε ηλικία 39 ετών.

Εκείνη την περίοδο η περιουσία του εκτιμάτο σε περίπου 6,8 δισεκατομμύρια γιουάν, δηλαδή περίπου 809 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τη λίστα Hurun China Rich List.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Σου λίγες ημέρες μετά τη νοσηλεία του Λιν.

Εκτός από τον θάνατο του επιχειρηματία, το σχέδιο δηλητηρίασης προκάλεσε προβλήματα υγείας και σε αρκετά ακόμη άτομα.

Η κινεζική εφημερίδα «Economic Observer» ανέφερε ότι ένα από τα θύματα του Σου έγραψε στα social media: «Η δικαιοσύνη έρχεται τελικά, ακόμη κι αν αργεί».