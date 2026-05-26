«Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ»: Άνοιξε η πλατφόρμα συλλογής υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου κόμματος

Ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» (ΕΛΑΣ).

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υπογράψουν μέσω της ιστοσελίδας myelas.gr, η οποία ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση του κόμματος, το βράδυ της Τρίτης 26 Μαΐου 2026, στο Θησείο.

Κατά την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του κόμματός του, απευθυνόμενος, όπως είπε, «σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες». Στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του έθεσε τη «ζωή με αξιοπρέπεια», την «ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες», μια «οικονομία δίκαιης ανάπτυξης», την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της «ψηφιακής δημοκρατίας και κυριαρχίας», με ανάπτυξη εθνικών τεχνολογικών υποδομών.