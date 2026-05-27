Χανιά: Στις φλόγες ενοικιαζόμενο ΙΧ στον ΒΟΑΚ – Σώοι οι δύο Ιταλοί τουρίστες

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

voak
Στις φλόγες παραδόθηκε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στα Χανιά το βράδυ της Τετάρτης 26/5 στον ΒΟΑΚ, λίγο μετά τις 21:00.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 26ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Χανίων – Ρεθύμνου, στο ρεύμα προς Χανιά, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατέσβεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά.

Αν και το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, οι δύο επιβαίνοντες, τουρίστες από την Ιταλία, κατάφεραν να βγουν έγκαιρα και είναι απόλυτα καλά στην υγεία τους.

Πηγή: flashnews.gr

