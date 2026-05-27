Συλλυπητήρια της UEFA για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα

Ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών βυθίζοντας στην θλίψη το ποδοσφαιρικό στερέωμα. Η UEFA προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλοντας να συλλυπηθεί για τον θάνατο του παλαίμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή.
Αναλυτικά η ανάρτηση της UEFA:
«Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 49 ετών. Ο Άντζας κατέγραψε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κάτω των 21 το 1998. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».
We are saddened by the passing of former Greece international Paraskevas Antzas at the age of 49.
Antzas earned 26 caps for Greece and reached the UEFA European Under-21 Championship final in 1998.
Our thoughts are with his family, friends and former teammates at this difficult… pic.twitter.com/cmFLTudPLy
— UEFA (@UEFA) May 26, 2026