Συλλυπητήρια της UEFA για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών βυθίζοντας στην θλίψη το ποδοσφαιρικό στερέωμα. Η UEFA προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλοντας να συλλυπηθεί για τον θάνατο του παλαίμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά η ανάρτηση της UEFA:

«Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 49 ετών. Ο Άντζας κατέγραψε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κάτω των 21 το 1998. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

