Πάπας Λέων: Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

«Πρέπει να ανανεώσουμε την έκκλησή μας για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κάθε ατόμου, δήλωσε ο πάπας Λέων στους δημοσιογράφους εξερχόμενος από την εξοχική κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους ακτιβιστές που εμπλέκονται στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud με προορισμό τη Γάζα, μετά από αναφορές ότι κάποιοι είχαν δεθεί με χειροπέδες και καλυμμένα τα μάτια. Ο Πάπας επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός «αφοπλισμού» της τεχνητής νοημοσύνης.

«Δυστυχώς, ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει, ακόμη, ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό προκαλεί διαμαρτυρίες, δυσκολίες και την δράση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο. Απευθύνω νέα έκκληση, προς όλες τις αρχές, να στηρίξουν, να συνοδεύσουν και να βοηθήσουν τον λαό της Γάζας που υποφέρει τόσο», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στη συνέχεια προέτρεψε «όλες τις αρχές να βοηθήσουν και να συνοδεύσουν τον λαό της Γάζας και να βοηθήσουν στην έναρξη της ανοικοδόμησης». «Ο λαός υποφέρει πραγματικά», είπε ο Πάπας, προσθέτοντας ότι «συνεχίζει να υποφέρει πολύ».

Ερωτηθείς τι σημαίνει όταν οι άοπλοι ακτιβιστές της ειρήνης αντιμετωπίζονται με βία, ο Πάπας Λέων προειδοποίησε για τον κίνδυνο τροφοδότησης περαιτέρω μίσους.

«Προκαλούμε όλο και περισσότερο μίσος», είπε, προσθέτοντας ότι «η βία δεν βοηθάει. Από καμία πλευρά». Αντ’ αυτού, ο Πάπας τόνισε την ανάγκη «να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις» και «να επιδιώξουμε, μέσω του διαλόγου, την επίλυση προβλημάτων», πάντα «σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων».

Ζήτησε μια «αφοπλισμένη» τεχνητή νοημοσύνη

Ο Πάπας αναφέρθηκε επίσης στον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον σύγχρονο πόλεμο, προειδοποιώντας για τις τεχνολογίες που απομακρύνουν τη λήψη αποφάσεων από την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της στον Λίβανο, ο Πάπας σημείωσε ότι σήμερα «ο πόλεμος διεξάγεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς να σκέφτονται τις ανθρώπινες ζωές, οι οποίες είναι πραγματικά θύματα όλων αυτών».

Έχοντας αυτό κατά νου, ο Πάπας ανανέωσε την έκκλησή του για ειρήνη και μίλησε για την ανάγκη να επιδιωχθεί αυτό που χαρακτήρισε ως «αφοπλισμένη τεχνητή νοημοσύνη».

Η συνεργασία με την Anthropic

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς το Βατικανό σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μετά τη δημοσίευση της πρόσφατης εγκυκλίου του, ο Πάπας αποκάλυψε ότι ο διάλογος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας για την Προώθηση της Ολοκληρωμένης Ανθρώπινης Ανάπτυξης και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic. «Υπήρξε ένα είδος κοινής εργασίας», εξήγησε και η πρόσκληση εκφράστηκε χθες και από τις δύο πλευρές».

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό: να συνεχιστεί ο διάλογος και να επιδιωχθεί πραγματικά μια αφοπλισμένη τεχνητή νοημοσύνη», κατέληξε.

Πηγή: Vatican News