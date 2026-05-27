Πάπας Λέων: Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Πάπας Λέων
(AP Photo/Gregorio Borgia)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Πρέπει να ανανεώσουμε την έκκλησή μας για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κάθε ατόμου, δήλωσε ο πάπας Λέων στους δημοσιογράφους εξερχόμενος από την εξοχική κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους ακτιβιστές που εμπλέκονται στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud με προορισμό τη Γάζα, μετά από αναφορές ότι κάποιοι είχαν δεθεί με χειροπέδες και καλυμμένα τα μάτια. Ο Πάπας επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός «αφοπλισμού» της τεχνητής νοημοσύνης.

«Δυστυχώς, ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει, ακόμη, ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό προκαλεί διαμαρτυρίες, δυσκολίες και την δράση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο. Απευθύνω νέα έκκληση, προς όλες τις αρχές, να στηρίξουν, να συνοδεύσουν και να βοηθήσουν τον λαό της Γάζας που υποφέρει τόσο», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στη συνέχεια προέτρεψε «όλες τις αρχές να βοηθήσουν και να συνοδεύσουν τον λαό της Γάζας και να βοηθήσουν στην έναρξη της ανοικοδόμησης». «Ο λαός υποφέρει πραγματικά», είπε ο Πάπας, προσθέτοντας ότι «συνεχίζει να υποφέρει πολύ».

Ερωτηθείς τι σημαίνει όταν οι άοπλοι ακτιβιστές της ειρήνης αντιμετωπίζονται με βία, ο Πάπας Λέων προειδοποίησε για τον κίνδυνο τροφοδότησης περαιτέρω μίσους.

«Προκαλούμε όλο και περισσότερο μίσος», είπε, προσθέτοντας ότι «η βία δεν βοηθάει. Από καμία πλευρά». Αντ’ αυτού, ο Πάπας τόνισε την ανάγκη «να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις» και «να επιδιώξουμε, μέσω του διαλόγου, την επίλυση προβλημάτων», πάντα «σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων».

Ζήτησε μια «αφοπλισμένη» τεχνητή νοημοσύνη

Ο Πάπας αναφέρθηκε επίσης στον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον σύγχρονο πόλεμο, προειδοποιώντας για τις τεχνολογίες που απομακρύνουν τη λήψη αποφάσεων από την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της στον Λίβανο, ο Πάπας σημείωσε ότι σήμερα «ο πόλεμος διεξάγεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς να σκέφτονται τις ανθρώπινες ζωές, οι οποίες είναι πραγματικά θύματα όλων αυτών».

Έχοντας αυτό κατά νου, ο Πάπας ανανέωσε την έκκλησή του για ειρήνη και μίλησε για την ανάγκη να επιδιωχθεί αυτό που χαρακτήρισε ως «αφοπλισμένη τεχνητή νοημοσύνη».

Η συνεργασία με την Anthropic

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς το Βατικανό σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μετά τη δημοσίευση της πρόσφατης εγκυκλίου του, ο Πάπας αποκάλυψε ότι ο διάλογος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας για την Προώθηση της Ολοκληρωμένης Ανθρώπινης Ανάπτυξης και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic. «Υπήρξε ένα είδος κοινής εργασίας», εξήγησε και η πρόσκληση εκφράστηκε χθες και από τις δύο πλευρές».

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό: να συνεχιστεί ο διάλογος και να επιδιωχθεί πραγματικά μια αφοπλισμένη τεχνητή νοημοσύνη», κατέληξε.

Πηγή: Vatican News

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπανάκι κινδύνου για την αύξηση των διατροφικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους

Ο ύπνος μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο για πάνω από 100 ασθένειες – Τι αποκαλύπτει μελέτη του Stanford

Οικολογικά σχήματα: Στο ΦΕΚ τα ποσά των ενισχύσεων

Αυτό είναι επενδυτικό νόμισμα από καθαρό χρυσό που κυκλοφόρησε

Νέα μελέτη: Η AI εντόπισε «κρυφές» παρενέργειες του Ozempic αναλύοντας 400.000 αναρτήσεις στο Reddit

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:30 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι στόχευσε τον φερόμενο ως νέο στρατιωτικό αρχηγό της Χαμάς, 11 ημέρες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έπληξαν κτήριο στην Πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον φερόμ...
01:32 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου λόγω κακοκαιρίας, θα γίνει στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε μία σύντομη ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε ότι, λόγω...
00:22 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Κίνα: Εκτελέστηκε ο άνδρας που δηλητηρίασε δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία του gaming μετά τη συμφωνία τους με το Netflix

Οι κινεζικές αρχές εκτέλεσαν άνδρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του δισεκατομμυριούχου ε...
23:31 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

New York Times: Οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν μοιάζουν περισσότερο απ’ όσο νομίζετε – Πώς η τεχνολογία των drones και η διπλωματία αλλάζουν τα δεδομένα των συγκρούσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση της Λάρα Τζέικς για τους «New York Times», στοιχεία όπως η τεχνολογία τ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν