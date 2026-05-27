ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από δυστύχημα σε χημικό εργοστάσιο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

usa
Αστυνομική ταινία εμφανίζεται στον τόπο του συμβάντος του εργοστασίου Nippon Dynawave στο Λόνγκβιου της Ουάσινγκτον, μετά από ένα περιστατικό με επικίνδυνα υλικά, στις 26 Μαΐου 2026. (KATU)
Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (26/5) σε χημικό εργοστάσιο της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging Co. στην πόλη Λόνγκβιου, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στο βορειοδυτικό άκρο των ΗΠΑ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δεξαμενή χημικών που υπέστη ρήξη, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να υποστούν εγκαύματα.

Το «περιστατικό με επικίνδυνα υλικά» αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης στο Nippon Dynawave Packaging, ένα εργοστάσιο χαρτοπολτού και χαρτιού στο Λόνγκβιου, ανέφεραν οι πυροσβεστικές αρχές.

Μια δεξαμενή που περιείχε λευκό υγρό σημείωσε ρήξη περίπου στις 7:15 π.μ., σύμφωνα με κοινή δήλωση των τοπικών αρχών και της Nippon Dynawave Packaging.

Οι αρχές αρχικά ανέφεραν το περιστατικό ως χημική έκρηξη και στη συνέχεια ως κατάρρευση, πριν το αναφέρουν ως ρήξη.

Το ιατρικό κέντρο Peace Health St. ⁠John στο Λόνγκβιου ανέφερε στο ABC πως εννέα τραυματίες διακομίστηκαν εκεί, εκ των οποίων ένας κατέληξε. Έξι νοσηλεύονται και δύο διακομίστηκαν σε άλλο νοσοκομείο, διευκρίνισε.

Ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, όπως ανέφερε ο αρχηγός της υπηρεσίας πυρόσβεσης και διάσωσης Cowlitz 2 με έδρα την Ουάσινγκτον, Σκοτ Γκολντστάιν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Αρκετοί εργαζόμενοι αγνοούνται, δήλωσε, αρνούμενος να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό τους.

Τα τραύματα κυμαίνονταν από σοβαρά έως ελαφρά, σύμφωνα με τον Γκολντστάιν.

«Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί, αλλά βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης», δήλωσε ο αρχηγός του πυροσβεστικού τμήματος του Λόνγκβιου, Μάικ Γκόρσατς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «τραγικό».

«Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις», πρόσθεσε.

Ένας πυροσβέστης που τραυματίστηκε στο περιστατικό, έλαβε θεραπεία και εξιτήριο από κοντινό νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Γκόρσατς.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Η δεξαμενή χωρητικότητας 80.000 γαλονιών ήταν γεμάτη κατά περίπου 60% τη στιγμή του δυστυχήματος, σύμφωνα με τον Γκολντστάιν. Το «λευκό υγρό» είναι ένα χημικό μείγμα υδροξειδίου του νατρίου, υδροσουλφιδίου του νατρίου και ανθρακικού νατρίου που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής χαρτιού, εξήγησε.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

«Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με θέματα ασφάλειας ζωής και σταθεροποίησης του συμβάντος», είπε. «Αυτό θα γίνει τις επόμενες ώρες και ημέρες», προσέθεσε.

Δεν υπάρχει άμεση απειλή για το κοινό, ανέφεραν ακόμα οι Αρχές.

«Η περιοχή παραμένει σε φάση αποκατάστασης καθώς οι ομάδες εκτάκτων αναγκών συνεχίζουν τις επιχειρήσεις», ανέφερε η κοινή δήλωση. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να συντονίζονται στενά με το προσωπικό της εγκατάστασης και τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και οι προσπάθειες αποκατάστασης», προσέθεσε.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να αποφύγουν την περιοχή ενόσω βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενέργειες των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών.

Πηγή: ABC News, Reuters

