EuroLeague: Επίσημη καταγγελία της Φενέρμπαχτσε για οργανωτικά προβλήματα στο final four της Αθήνας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Φενέρμπαχτσε
Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία προς τη Euroleague για τα προβλήματα που προέκυψαν στη διοργάνωση του final four της Αθήνας (22–24/5), με τον τουρκικό σύλλογο να αναφέρεται σε σοβαρές δυσλειτουργίες στη διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων και στην οργάνωση των αγώνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Final Four της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 22–24 Μαΐου 2026, έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague σχετικά με σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν ιδιαίτερα πριν και κατά τη διάρκεια του ημιτελικού.

Στο έγγραφο, που κατατέθηκε από τον σύλλογό μας, έχουν καταγραφεί αναλυτικά οι ταλαιπωρίες που υπέστησαν οι φίλαθλοί μας, τα λειτουργικά προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων, σοβαρές δυσλειτουργίες στην κατανομή θέσεων, καθώς και ελλείψεις στη διαχείριση της συνολικής οργανωτικής διαδικασίας.

Όλες οι ενστάσεις και οι αξιολογήσεις μας σχετικά με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, η οποία επηρέασε άμεσα όχι μόνο τους φιλάθλους μας αλλά και τις οικογένειες των αθλητών και του τεχνικού επιτελείου μας, έχουν κοινοποιηθεί επισήμως στη EuroLeague, ενώ έχει επίσης διατυπωθεί με σαφήνεια η απαίτησή μας για μια ολοκληρωμένη εξήγηση και συγκεκριμένη ανατροφοδότηση σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν.

Ως Φενερμπαχτσέ ενημερώνουμε το κοινό ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των φιλάθλων μας, τη διασφάλιση ισότητας και διαφάνειας στις οργανωτικές διαδικασίες και την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον».

