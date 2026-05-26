Μουντιάλ 2026: Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της Σακίρα – Συμμετέχουν Χάλαντ, Εμπαπέ και Μέσι

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Σακίρα, Μουντιάλ, Βίντεο κλιπ
Η Σακίρα κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Dai Dai» για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια συνεργάζεται στο τραγούδι με τον Burna Boy, ενώ στο βίντεο συμμετέχουν αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της διοργάνωσης.

Στο βίντεο κλιπ εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Χάρι Κέιν και Βινίσιους Τζούνιορ. Η παρουσία τους συνδέει το τραγούδι με το κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Η Σακίρα εμφανίζεται με τα χρώματα της Κολομβίας, καθώς η πατρίδα της συμμετέχει στο τουρνουά. Στο ίδιο βίντεο συμμετέχουν και οι Ghetto Kids Uganda, μια φιλανθρωπική ομάδα που στηρίζει παιδιά μέσω της μουσικής και του χορού.

Η Σακίρα αναμένεται να εμφανιστεί και στο σόου του ημιχρόνου του τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ. Στη σκηνή θα βρίσκονται μαζί της η Μαντόνα, οι BTS και οι Coldplay. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, το ημίχρονο του τελικού θα διαρκέσει περισσότερο από το συνηθισμένο, ώστε να πραγματοποιηθεί το μεγάλο σόου.

