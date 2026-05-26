LIVE – Αλέξης Τσίπρας: Η παρουσίαση του νέου κόμματος στο Θησείο

Σήμερα πραγματοποιείται η επίσημη πρώτη παρουσίαση του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ανασύνθεση στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να υπερβεί τα υφιστάμενα κομματικά σχήματα και να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό των δυνάμεων του κέντρου και της αριστεράς, διαμορφώνοντας ένα νέο πόλο, με σκοπό την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και τη διεκδίκηση της εξουσίας με αξιώσεις.

Στη εκδήλωση του Θησείου θα αποκαλυφθεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με ένα «βίντεο-έκπληξη, που τη μουσική του έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης ειδικά για την περίσταση.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 19:58 26/05/26

    Και η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού στο Θησείο

    Η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού βρίσκεται στο Θησείο. Την παρουσία της είχε προαναγγείλει μιλώντας στο enikos.gr από το πρωί.

    Στην ερώτησή μας εάν θα ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, μας απάντησε ως εξής: « Το σκέφτομαι αλλά δεν έχω πάρει καμία οριστική απόφαση μέχρι στιγμής. Επίσης θα μελετήσω όλες τις λεπτομέρειες της Ιδρυτικής Διακήρυξης του νέου κόμματος. Επί του παρόντος, έχω μία γενική εικόνα της Διακήρυξης, αν και ήδη γνωρίζω ότι έχει θέματα, τα οποία μακροπρόθεσμα θα με ενδιαφέρουν. Είναι πιθανόν να την υπογράψω, αφού πρώτα όπως επεσήμανα την μελετήσω ενδελεχώς».

  • 19:54 26/05/26

    Ο Νίκος Μπίστης

  • 19:50 26/05/26

    Ο Κώστας Γαβρόγλου

    Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο

     

     

  • 19:44 26/05/26

    Ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Σαρακιώτης

    O κ. Σαρακιώτης είχε προαναγγείλει σε συνέντευξή του ότι θα είναι παρών στην εκδήλωση.

    «Σήμερα θα παραστώ στην εκδήλωση. Είμαι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ανεξάρτητος, βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα προσπάθεια. Δεν το κρύβω. Ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον Αλέξη Τσίπρα, οπότε ό,τι άποψη και να εκφράσω θα είναι υποκειμενική. Το γεγονός ότι σέβομαι και εκτιμώ την προσπάθειά του το δείχνει το παρελθόν μου, και αναμένω και εγώ και πολλοί πολίτες τη νέα του πρόταση» τόνισε ο κ. Σαρακιώτης στο Action24.

     

     

     

     

  • 19:40 26/05/26

    Ποιοι έχουν φτάσει ήδη στο Θησείο

    Γιώργος Βασιλειάδης, πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης Αλέξη Τσίπρα
    Αντώνης Σαουλίδης, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πολιτευτής Θεσσαλονίκης
    Μαριζέτα Αντωνοπούλου, μέλος οργανωτικού και επιστημονικού συμβουλίου Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα
    Δημήτρης Χαλαζωνίτης
    Νίκος Μπελαβίλας

Βασικά σημεία 

  • Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα θα παρουσιάσει σήμερα το βράδυ στις 20:00 στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, παράλληλα, αναμένεται, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, να απευθύνει έκκληση σε «όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες» να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την ιδρυτική του Διακήρυξη.

«Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», όπως αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του και «για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό».

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, στη Διακήρυξη, υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος: «Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς».

  • Η διακήρυξηΌπως αναφέρουν οι ίδιοι συνεργάτες, «στη Διακήρυξη περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της ΝΔ. Που το ύφος και το ήθος της αποτυπώνουν:

– Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα Τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

– Ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

– Η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

– Η ανάδειξη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη, περισσότερο από κάθε άλλον.

«Η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές», τονίζεται επίσης στη διακήρυξη.

Με τη Διακήρυξη καλούνται «όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, ο κόσμος της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, σε προοδευτική πανστρατιά», όπως τονίζουν και υπογραμμίζουν ότι «όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και πηγή των αξιών του το “Εμείς” της νέας εποχής: μια κοινωνία που δεν συμβιβάζεται με τις ανισότητες, και δεν αφήνει τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια της αγοράς και των ισχυρών». «Θεμέλιο μας είναι η δημοκρατία της καθημερινότητας, με φωνή για τους ανθρώπους και αξιοπρέπεια στην πράξη», θα αναφέρεται χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους ίδιους συνεργάτες.

 

