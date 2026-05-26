Τραμπ: Συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Καμπ Ντέιβιντ ενώ οι συνομιλίες με το Ιράν μπαίνουν σε κρίσιμη φάση

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συγκαλέσει την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο στο Καμπ Ντέιβιντ, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσινγκτον, σε μια ασυνήθιστη κίνηση καθώς το προεδρικό καταφύγιο στο Μέριλαντ χρησιμοποιείται παραδοσιακά για κρίσιμες συζητήσεις εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της απερχόμενης διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών Τάλσι Γκάμπαρντ.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε στη New York Post ότι η ατζέντα θα περιλαμβάνει οικονομικά ζητήματα, την ομάδα καταπολέμησης απάτης της κυβέρνησης και ενημερώσεις για θέματα εξωτερικής πολιτικής, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Στο «κόκκινο» οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ο Τραμπ εξετάζει τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Τις τελευταίες ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δίνει χρόνο στους απεσταλμένους του να συνεχίσουν τις συνομιλίες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπογράψει μια «κακή συμφωνία».

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ ίσως επιδιώξει μια πιο περιορισμένη συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα παγώνει προσωρινά την κρίση χωρίς να λύνει πιο δύσκολα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και η στήριξη ιρανικών συμμάχων στην περιοχή.

Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι υπάρχουν αναφορές για πρόοδο στις συζητήσεις γύρω από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, καθώς και στις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκαταστήσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης με το Ιράν.