Ζιζέλ Πελικό: «Βαθιά σοκαρισμένη» που ανήλικοι βιαστές απέφυγαν τη φυλάκιση στη Βρετανία

Η Ζιζέλ Πελικό δήλωσε πως είναι «βαθιά σοκαρισμένη» από την απόφαση βρετανικού δικαστηρίου να μην επιβάλει ποινές εγκλεισμού σε τρεις ανήλικους που καταδικάστηκαν για τον βιασμό δύο κοριτσιών στο Χάμσαϊρ της Αγγλίας.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στο Φόρντινγκμπριτζ τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025. Δύο 14χρονοι κρίθηκαν ένοχοι για τους βιασμούς δύο κοριτσιών ηλικίας 15 και 14 ετών αντίστοιχα, ενώ ένας ακόμη 13χρονος καταδικάστηκε επειδή συμμετείχε στη δεύτερη επίθεση ενθαρρύνοντας έναν από τους δράστες.

Ο δικαστής Νίκολας Ρόουλαντ είχε δηλώσει κατά την ανακοίνωση της απόφασης ότι ήθελε να αποφύγει την «ποινικοποίηση πολύ μικρών παιδιών», παρά τη «σοβαρότητα» των εγκλημάτων. Είχε σημειώσει μάλιστα ότι η καταγραφή των επιθέσεων σε βίντεο έκανε την υπόθεση «ακόμη πιο σοβαρή», ωστόσο τόνισε επανειλημμένα τη μικρή ηλικία των δραστών.

«Τα θύματα δεν θα επουλωθούν ποτέ»

Η 73χρονη Πελικό, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης δίκης βιασμών στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, δήλωσε στο BBC ότι είναι «βαθιά σοκαρισμένη που αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να ξανακερδίσουν την ελευθερία τους, ενώ τα θύματα υποφέρουν τόσο πολύ που δεν θα μπορέσουν ποτέ να επουλωθούν».

«Ο βιασμός είναι έγκλημα και η Δικαιοσύνη έχει ουσιαστικό ρόλο. Είναι εκεί για να κατονομάζει τα εγκλήματα, να αναγνωρίζει τον πόνο των θυμάτων και να θυμίζει ότι αυτά τα εγκλήματα δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητα», ανέφερε.

Η Πελικό έγινε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανωνυμίας στη δική της υπόθεση βιασμών στη Γαλλία, δηλώνοντας: «Θέλω όλες οι γυναίκες που έχουν βιαστεί να μπορούν να πουν: “Η κυρία Πελικό το έκανε, μπορώ κι εγώ”».

«Ήταν σαν πέτρα στο πρόσωπό μου»

Ένα από τα θύματα της υπόθεσης, σήμερα 16 ετών, είχε δηλώσει στο BBC ότι η απόφαση να μην φυλακιστούν οι δράστες ήταν «σαν πέτρα κατευθείαν στο πρόσωπό μου».

«Γιατί να περάσω όλο αυτό το μαρτύριο της δίκης, να ξαναζήσω τα πάντα μέσα από τα στοιχεία και τα βίντεο, αν στο τέλος αυτή ήταν η τιμωρία;» ανέφερε.

Η Πελικό συνεχάρη δημόσια το κορίτσι για το θάρρος του να μιλήσει ανοιχτά.

«Ξέρω ότι είναι μια απίστευτα δύσκολη απόφαση. Τη χαιρετώ για τη δύναμη και το θάρρος της», είπε.

Τα βίντεο των βιασμών διακινήθηκαν online

Η υπόθεση άνοιξε ξανά τη συζήτηση στη Βρετανία για τον ρόλο των social media, καθώς οι ανήλικοι δράστες είχαν διαμοιράσει βίντεο των επιθέσεων στο διαδίκτυο.

Η Πελικό κάλεσε κυβερνήσεις και τεχνολογικές εταιρείες να κάνουν περισσότερα για την προστασία των θυμάτων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την υπόθεση «αποτρόπαιη» και εξήρε το «εξαιρετικό θάρρος και τη δύναμη» των δύο κοριτσιών.

Οι δύο 15χρονοι καταδικάστηκαν σε τριετή προγράμματα επιτήρησης και αποκατάστασης ανηλίκων, ενώ ο 14χρονος έλαβε ποινή 18 μηνών. Και στους τρεις επιβλήθηκε δεκαετής απαγόρευση επικοινωνίας με τα θύματα και τρίμηνη απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στο Εφετείο από τον γενικό εισαγγελέα της Βρετανίας, προκειμένου να εξεταστεί αν οι ποινές ήταν υπερβολικά επιεικείς.