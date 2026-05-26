Σαμ Άλτμαν: Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα οδηγήσει στο «τέλος των θέσεων εργασίας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Επιστήμη & Τεχνολογία

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI , Σαμ Άλτμαν, φτάνει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια, στις 14 Μαΐου. Φωτογραφία: Μανουέλ Ορμπεγκόσο/Reuters.
Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε σήμερα ότι η ραγδαία ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI/ΤΝ) δεν θα οδηγήσει σε ένα παγκόσμιο «τέλος των θέσεων εργασίας» (“jobs apocalypse”) και ότι η τεχνολογία δεν διεκδίκησε τόσες πολλές δουλειές γραφείου όσες ο ίδιος είχε φοβηθεί.

Μιλώντας διαδικτυακά σε διάσκεψη της Commonwealth Bank of Australia (CBA) που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, ο Άλτμαν είπε πως αρχικά είχε ανησυχήσει για την επίπτωση που θα είχε η ΤΝ στα επίπεδα απασχόλησης παγκοσμίως.

Είπε πως ο ίδιος και τα στελέχη της εταιρίας του έπεσαν «περίπου μέσα» στις τεχνολογικές προβλέψεις που έκανε η OpenAI όταν λάνσαρε το ChatGPT το 2022. Είπε όμως ότι έπεσαν «αρκετά έξω» για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

«Χαίρομαι που έπεσα έξω σε αυτό, νόμιζα ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη επίπτωση [όσον αφορά] την κατάργηση βασικού επιπέδου εργασιών γραφείου μέχρι τώρα απ’ ό,τι πράγματι συνέβη», δήλωσε ο Άλτμαν σε μια συνέντευξη στον διευθύνοντα σύμβουλο της CBA Ματ Κόμιν.

«Τώρα νομίζω ότι καταλαβαίνω περισσότερο γιατί αυτό δεν έγινε, και είμαι προφανώς ευγνώμων, αλλά αυτό είναι ένα πεδίο όπου η διαίσθησή μου απλώς δεν λειτούργησε».

«Άνθρωποι λένε “θα μπορούσες να είχες γλιτώσει τον κόσμο από πολλή καταστροφολογία και πολλή αίσθηση καταδίκης και ζόφου”, αλλά τότε είχα την αίσθηση “θεωρώ ότι είναι ένας πραγματικός κίνδυνος και θα πρέπει πιθανόν να μιλήσουμε γι’ αυτό” και μπορεί ακόμη να είναι».

Ο Άλτμαν δεν παρέθεσε σήμερα αριθμούς για θέσεις εργασίας, αλλά έχει μιλήσει προηγουμένως για ενδεχόμενες βιομηχανικής κλίμακας περικοπές θέσεων εργασίας λόγω της προόδου της ΤΝ.

Ένας αυξανόμενος αριθμός παγκόσμιων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των HSBC, Amazon, Standard Chartered και CBA, έχουν ανακοινώσει την αντικατάσταση ορισμένων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις τους από την ΤΝ.

Το «ανθρώπινο μερίδιο» στην απασχόληση δεν μπορεί να αντικασταθεί

Ο Σαμ Άλτμαν είπε ότι συνειδητοποίησε πως ακόμη κι αν η ΤΝ αναλαμβάνει έναν αυξανόμενα ενεργό ρόλο σε πολλά πεδία και θέσεις εργασίας, υπάρχει ακόμη ένα «ανθρώπινο μερίδιο» στην απασχόληση που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Είπε ότι χρησιμοποιούσε την ΤΝ για να απαντήσει στο Slack και σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά ξανάρχισε να απαντάει ο ίδιος.

«Έπρεπε να απαντάω σε μηνύματα, λέγοντας ‘αυτός είναι ο Σαμ ΤΝ” και ήταν για μένα ένα καταπληκτικό παράδειγμα τού ότι πραγματικά νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους», είπε.

«Πραγματικά νοιαζόμαστε για τις αλληλεπιδράσεις μας με τους ανθρώπους και αυτό το πράγμα, που αποτελεί ένα τεράστιο μέρος του χρόνου μου, δεν είναι κάτι που μπορώ να φανταστώ εγώ ο ίδιος ότι θα αναθέσω σε ΤΝ σύντομα».

Η συνειδητοποίηση αυτή, είπε, τον έκανε να πιστέψει πως η ανθρώπινη αλληλεπίδραση που απαιτείται σε πολλές θέσεις εργασίας δεν θα αντικατασταθεί από την ΤΝ.

«Με έκανε πραγματικά, με θετικούς και αρνητικούς τρόπους, να αρχίσω να σκέπτομαι ότι η εικόνα για τις θέσεις εργασίας θα είναι πιθανόν πολύ διαφορετική απ’ ό,τι νομίζαμε», είπε.

«Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκείνο το τέλος των θέσεων εργασίας που ορισμένες επιχειρήσεις στον χώρο μας υποστηρίζουν ή για το οποίο μιλάνε», είπε ο Σαμ Άλτμαν.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

