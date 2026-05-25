Η Αίγυπτος έχτισε το «ακατόρθωτο» για τους ιερούς ταύρους της – Τα πέτρινα φέρετρα 100 τόνων στη Σακάρα

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Φωτογραφία:  Public Domain – CC BY 3.0
Φωτογραφία:  Public Domain – CC BY 3.0
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στα βάθη της αιγυπτιακής ερήμου, η αρχαία μηχανική κρύβει μυστικά που συνεχίζουν να προκαλούν το μυαλό του σύγχρονου ανθρώπου. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αινίγματα βρίσκεται θαμμένο κάτω από την άμμο της Σακάρα, όπου τεράστιες κατασκευές αψηφούν τη λογική της εποχής τους.

Ανακαλύφθηκε σφραγίδα των Χετταίων 3.500 ετών που φέρνει τα πάνω-κάτω στην αρχαιολογία

Εκεί, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι επιστράτευσαν όλη τους την τέχνη για να τιμήσουν τις θεότητές τους με έναν μοναδικό τρόπο. Το Σεραπείο της Σακάρα παραμένει ένα από τα πιο καθηλωτικά υπόγεια μνημεία της αρχαίας Αιγύπτου.

Κρυμμένο κάτω από την άμμο, βορειοδυτικά της Βαθμιδωτής Πυραμίδας του Ζοζέρ, το συγκρότημα περιλαμβάνει τεράστιες πέτρινες σαρκοφάγους που κατασκευάστηκαν για τους ιερούς ταύρους Άπις, ζώα που λατρεύονταν ως ζωντανές ενσαρκώσεις του θεού Φθά στη Μέμφιδα.

Αρχαιολογικό μυστήριο στη Σαξονία: Ανακαλύφθηκε άγνωστο χωριό του 3ου αιώνα και μια παράξενη σκούρα γυάλινη χάντρα

Η τοποθεσία δεν είναι άγνωστη στην αρχαιολογία. Ανακαλύφθηκε ξανά το 1850 από τον Γάλλο αιγυπτιολόγο Ογκίστ Μαριέτ ( Auguste Mariette).

Αναπαράσταση ενός τάφου του Άπις στις Μεγάλες Στοές. Πηγή: Public Domain 
Αναπαράσταση ενός τάφου του Άπις στις Μεγάλες Στοές. Πηγή: Public Domain

Ωστόσο, το Σεραπείο εξακολουθεί να προκαλεί δέος στους σύγχρονους επισκέπτες για έναν απλό λόγο: την κλίμακά του.

Αρχαιολογική έκπληξη κατά τη διάρκεια οδικών έργων – Περισσότερα από 800 θαμμένα «ίχνη» αποκαλύπτουν έναν μεγάλο προϊστορικό οικισμό

Μακριοί διάδρομοι οδηγούν σε ταφικούς θαλάμους, όπου τεράστια πέτρινα φέρετρα, λαξευμένα από σκληρά υλικά όπως ο γρανίτης και ο βασάλτης, στέκονται στο σκοτάδι με μια ακρίβεια που συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις.

Κάλυμμα σαρκοφάγου του Άπις από την εποχή του Άμαση Β'. Πηγή: Carole Raddato - Public Domain 
Κάλυμμα σαρκοφάγου του Άπις από την εποχή του Άμαση Β’. Πηγή: Carole Raddato – Public Domain

Ένας τάφος κατασκευασμένος για ιερούς ταύρους

Στην αρχαία Μέμφιδα, ο ταύρος Άπις δεν ήταν ένα συνηθισμένο ζώο.  Οι Αιγύπτιοι ιερείς επέλεγαν έναν μοναδικό ταύρο που πίστευαν ότι έφερε θεϊκά σημάδια και, κατά τη διάρκεια της ζωής του, του συμπεριφέρονταν με εξαιρετική θρησκευτική ευλάβεια.

Μετά τον θάνατό του, ο ταύρος μουμιοποιούνταν και θαβόταν με περίτεχνες τελετουργίες, προτού επιλεγεί ο επόμενος ιερός ταύρος.  Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, το Σεραπείο χρησιμοποιήθηκε από τη βασιλεία του Αμένοφι Γ’ στο Νέο Βασίλειο έως και την Πτολεμαϊκή Περίοδο.

Μια λεωφόρος από σφίγγες οδηγούσε κάποτε προς το συγκρότημα, ενώ οι υπόγειες γαλαρίες του φιλοξενούσαν τα μουμιοποιημένα λείψανα των ιερών ζώων.

Η μηχανική πίσω απ’ το μυστήριο

Η πραγματική γοητεία του Σεραπείου έγκειται στα πέτρινα φέρετρά του. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες σαρκοφάγους ζυγίζουν δεκάδες τόνους, με βαριά καλύμματα τοποθετημένα πάνω από προσεκτικά λαξευμένα εσωτερικά.

Το μέγεθός τους και μόνο υποδηλώνει μια εξαιρετικά οργανωμένη επιχείρηση που περιλάμβανε εξόρυξη, μεταφορά, εργατικό δυναμικό, σχεδιασμό και έλεγχο του στενού υπόγειου χώρου. Οι ισχυρισμοί ότι οι σαρκοφάγοι απαιτούσαν «χαμένη τεχνολογία» είναι συχνά υπερβολικοί.

Οι αιγυπτιολόγοι γενικά εξηγούν το έργο μέσα από την εξειδικευμένη λάξευση της πέτρας, τη χρήση λειαντικών υλικών, ελκήθρων, κυλίνδρων, μοχλών και υπομονετικής εργασίας.  Αυτό όμως δεν κάνει το επίτευγμα λιγότερο εντυπωσιακό.

Το Σεραπείο δείχνει πόσο μακριά μπορούσε να φτάσει η αιγυπτιακή μηχανική όταν η θρησκεία, η βασιλική προστασία και η εξειδικευμένη τεχνική συνεργάζονταν.

Είσοδος στο Σεραπείο της Σακάρα. Φωτογραφία: Public Domain 
Είσοδος στο Σεραπείο της Σακάρα. Φωτογραφία: Public Domain

Κενοί θάλαμοι και αρχαιοκάπηλοι

Ένας λόγος που το Σεραπείο προσελκύει εικασίες είναι ότι πολλές σαρκοφάγοι βρέθηκαν άδειες ή παραβιασμένες.  Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί μερικές φορές ως επιχείρημα ότι τα φέρετρα δεν κατασκευάστηκαν αρχικά για ταύρους.

Η απλούστερη εξήγηση είναι και η πιο αρχαιολογική: το συγκρότημα λεηλατήθηκε και υπέστη ζημιές με την πάροδο του χρόνου. Η επίσημη ερμηνεία εξακολουθεί να αναγνωρίζει το Σεραπείο ως τόπο ταφής των ταύρων Άπις.

Η ίδια η Σακάρα ήταν ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία της Αιγύπτου, και οι ταφές των Άπις αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου ιερού τοπίου που συνδεόταν με τη Μέμφιδα, τον θεό Φθά και τη μεταθανάτια ζωή.

Ένα μνημείο στο μεταίχμιο πίστης και εξουσίας

Το Σεραπείο δεν ήταν απλώς ένας τάφος. Ήταν μια δήλωση.  Κάθε τεράστια σαρκοφάγος μετέτρεπε τον θάνατο ενός ιερού ταύρου σε μια αιώνια πράξη αφοσίωσης. Οι υπόγειες στοές μεταμόρφωσαν την ταφή των ζώων σε αρχιτεκτονική βασιλικής κλίμακας.

Γι’ αυτόν τον λόγο η τοποθεσία παραμένει τόσο επιβλητική ακόμα και σήμερα. Το μυστήριο δεν είναι αν το έχτισαν θεοί ή άγνωστοι πολιτισμοί.

Το βαθύτερο ερώτημα είναι πώς η αρχαία αιγυπτιακή κοινωνία οργάνωσε την πίστη, την εργασία και τη μηχανική τόσο αποτελεσματικά, ώστε ακόμα και ένας τόπος ταφής για ταύρους έγινε ένα μνημείο που εξακολουθεί να πυροδοτεί τη φαντασία των σύγχρονων ανθρώπων.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

Αυστριακή ιστοσελίδα αποθεώνει την Ίο – Γιατί αναδεικνύεται ως το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Κυρανάκης: Το σχέδιο για παραγωγή και επισκευή τρένων στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Ελευσίνας και της Αλεξανδρούπολης

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
19:00 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Το μυστικό των μεγάλων ζωγράφων: Το κρυφό μαθηματικό μοτίβο στην αφηρημένη τέχνη που «μαγνητίζει» το ανθρώπινο μυαλό

Οι περισσότεροι, όταν σκεφτόμαστε τις εικαστικές τέχνες, συνήθως δεν φέρνουμε στο μυαλό μας τα...
15:05 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Επιστήμονες έλυσαν ένα βασικό μυστήριο πίσω από τους υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας

Νέες μετρήσεις σε υπεραγωγούς νικελίου αποκαλύπτουν στοιχεία για την κρυφή ηλεκτρονική τους συ...
09:19 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Η φίλη της έκανε σχέση με κάποιον που της άρεσε πολύ και ξαφνικά ανακάλυψε κάτι που ανέτρεψε τα πάντα – «Ξέχασε να της πει ότι έχει παιδιά»

Ενώ η TikToker Salma βρισκόταν σε έναν αγώνα μπάσκετ, παρατήρησε κάποιον να την κοιτάζει επίμο...
08:01 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Η Καισάρεια στο επίκεντρο της διεθνούς αρχαιολογικής κοινότητας: Η τοποθεσία που κρύβει το πρώτο νοσοκομείο του κόσμου, ο Άγιος Βασίλειος και ο μεγάλος σεισμός

Η γέννηση της οργανωμένης ιατρικής φροντίδας κουβαλά μια βαθιά ιστορία προσφοράς και αλληλεγγύ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν