Λέσβος: Βίντεο-σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Καρέ καρέ η στιγμή που η μηχανή προσκρούει στην κολώνα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Παναγιούδας, στη Λέσβο, όπου δύο άτομα ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, η μοτοσικλέτα με τους δύο επιβαίνοντες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ είναι αποκαλυπτικό. Φαίνονται συνολικά τρία δίκυκλα να κινούνται στον δρόμο. Τα δύο πρώτα στρίβουν κανονικά, ακολουθώντας την καμπή που κάνει σε εκείνο το σημείο το οδόστρωμα. Η τρίτη μηχανή όμως, δεν καταφέρει να στρίψει, πηγαίνει ευθεία και προσκρούει με σφοδρότητα στο κράσπεδο και στην συνέχεια σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σύγκρουση, οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν θανάσιμα. Μάλιστα, το δίκυκλο, χωρίς τους αναβάτες πια, σέρνεται για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα πληροφορίες, τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν φίλοι είχαν πάει στην παραλία στη Θερμή και κατά την επιστροφή τους για Μυτιλήνη έγινε το τραγικό δυστύχημα.