Λέσβος: Βίντεο-σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Καρέ καρέ η στιγμή που η μηχανή προσκρούει στην κολώνα

Επιμέλεια: Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Λέσβος, τροχαίο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Παναγιούδας, στη Λέσβο, όπου δύο άτομα ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, η μοτοσικλέτα με τους δύο επιβαίνοντες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ είναι αποκαλυπτικό. Φαίνονται συνολικά τρία δίκυκλα να κινούνται στον δρόμο. Τα δύο πρώτα στρίβουν κανονικά, ακολουθώντας την καμπή που κάνει σε εκείνο το σημείο το οδόστρωμα. Η τρίτη μηχανή όμως, δεν καταφέρει να στρίψει, πηγαίνει ευθεία και προσκρούει με σφοδρότητα στο κράσπεδο και στην συνέχεια σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σύγκρουση, οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν θανάσιμα. Μάλιστα, το δίκυκλο, χωρίς τους αναβάτες πια, σέρνεται για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα πληροφορίες, τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν φίλοι είχαν πάει στην παραλία στη Θερμή και κατά την επιστροφή τους για Μυτιλήνη έγινε το τραγικό δυστύχημα.

Λέσβος, τροχαίο

Λέσβος, τροχαίο

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

Αυστριακή ιστοσελίδα αποθεώνει την Ίο – Γιατί αναδεικνύεται ως το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Κυρανάκης: Το σχέδιο για παραγωγή και επισκευή τρένων στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Ελευσίνας και της Αλεξανδρούπολης

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:47 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Τραγωδία στον Χολαργό: Άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (25/5) στον Χολαργό, όπου άνδρας ...
23:21 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Χερσόνησος: Αθωωτική απόφαση για 28χρονο που κατηγορούνταν για βιασμό από τουρίστρια

Αθωωτική ήταν η απόφαση που εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Νεάπολης ...
23:02 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Χανιά: Διευρύνεται η δικογραφία για τον σοβαρό τραυματισμό της 3χρονης – «Η μητέρα μού είπε ότι το παιδί έπεσε από τις κούνιες» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 3χρονης στα Χανιά, καθώς...
22:30 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: «Aρχηγικός» ρόλος αποδίδεται στους δύο αδερφούς λογιστές – Την Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες

Με τα εντάλματα σύλληψης στα χέρια, αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησαν απ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν