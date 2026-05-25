Χερσόνησος: Αθωωτική απόφαση για 28χρονο που κατηγορούνταν για βιασμό από τουρίστρια

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Ομόφωνη απόφαση για τον νεαρό άνδρα
Ψευδείς αποδείχτηκαν οι ισχυρισμοί της κοπέλας περί βιασμού
Αθωωτική ήταν η απόφαση που εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Νεάπολης για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμού για υπόθεση που εκτυλίχθηκε το καλοκαίρι του 2022 στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί, η 21χρονη αλλοδαπή φέρεται να γνώρισε τον 28χρονο σε εστιατόριο ξενοδοχείου όπου εργαζόταν ο ίδιος. Οι δυο τους στη συνέχεια βγήκαν μαζί για ποτό, ενώ αργότερα η νεαρή γυναίκα τον ακολούθησε στο σπίτι του με τη συναίνεσή της.

Κατά την καταγγελία της 21χρονης, στο σπίτι του 28χρονου, σημειώθηκε μη συναινετική γενετήσια πράξη. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονταν, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για συναινετική ερωτική επαφή που προέκυψε μέσα από αμοιβαίο φλερτ.

Ο δικηγόρος του νεαρού άνδρα, κ. Αντώνης Επιτροπάκης, δήλωσε σχετικώς:

«Όπως τονίσαμε απ’ την πρώτη στιγμή δεν υπήρξε ούτε προς στιγμήν καμιά επιβολή συμπεριφοράς μη ηθελημένης από την κοπέλα. Δεν νοείται βιασμός, εφόσον η κοπέλα όχι μόνο διαρκώς συναινούσε μέχρι που του είπε «σταμάτα» και σταμάτησε αυτόματα αλλά κι επιδίωκε όλες τις μεταξύ τους περιπτύξεις και δεν επέδειξε καν ούτε προς στιγμήν μια δυσκολία ή προσποιητή άρνηση για τα προσχήματα.

Υπήρχε συνεπώς γνησιότητα της βουλήσεως της συναινέσεως, μή ανάκληση της συναινέσεως και θετική κατάφαση της συναινέσεως, εξωτερίκευση της συναινέσεως με όλους τους δυνατούς τρόπους κι ο εντολέας μου είχε απόλυτη γνώση της συναινέσεως εκ μέρους της κοπέλας. Πολλώ δε μάλλον δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια κάποια σωματική βία ή οποιαδήποτε φυσική δύναμη, ούτε οποιαδήποτε φυσική δύναμη που δεν μπορούσε να αποκρουστεί. Η ομόφωνη απόφαση του ΜΟΔ Λασιθίου αποτελεί δικαίωση για τον εντολέα μου, κατόπιν μάλιστα κι αθωωτικής προτάσεως της κ. Εισαγγελέως της έδρας».

Πηγή: Δημοκρατική

