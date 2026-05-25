Άλεκ Πίτερς: «Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Άλεκ Πίτερς, Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την EuroLeague, μετά τη νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Telekom Center Athens. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έπειτα από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες, και ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους με την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Άλεκ Πίτερς είχε καθοριστική παρουσία στους δύο τελευταίους αγώνες και μίλησε στην κάμερα του OlympiacosBC TV μετά τον τελικό. Ο Αμερικανός άσος δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την επιτυχία της ομάδας.

«Νιώθω ευλογημένος, συγκινημένος και κουρασμένος. Όλα μαζί! Στο μυαλό μου επικρατεί ένας ανεμοστρόβιλος συναισθημάτων και είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω με λόγια. Αλλά πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά. Παλεύαμε για αυτό τόσο καιρό και ήταν σαν να κουβαλούσαμε ένα βάρος, αλλά τελικά τα καταφέραμε».

Ο Πίτερς αναφέρθηκε και στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι στήριξαν την ομάδα και δημιούργησαν ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ.

«Δεν ξέρω πότε θα ξαναζήσουν μια τέτοια ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, αλλά σίγουρα είναι ιδιαίτερο. Σας ευχαριστώ. Εδώ και τέσσερα χρόνια μου δείχνουν αγάπη και με στηρίζουν και θα ήθελα να σφίξω το χέρι στον καθένα τους. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να τους ευχαριστήσω αρκετά».

