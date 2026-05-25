Στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Μύκονος 
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκεται στη Μύκονο και σήμερα το μεσημέρι επισκέφθηκε το δημαρχείο του νησιού, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη.

Η παρουσία της συνοδεύτηκε από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο να επιθεωρεί τον χώρο, ένοπλους άνδρες ασφαλείας και ισχυρή συνοδεία γύρω της καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης.

Ο δήμαρχος της Μυκόνου την υποδέχθηκε θερμά, προσφέροντάς της μία όμορφη ανθοδέσμη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης βγήκαν και πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες με τους αντιδημάρχους, Δημήτρη Κουτσούκο ,Γιώργο Μάγκα και Πέτρο Σταυρακόπουλο. Ο Δημήτρης Κουτσούκος είχε μάλιστα μία ιδιαίτερα θερμή συζήτηση μαζί της, καθώς και εκείνος είχε ζήσει για πολλά χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο, θυμούμενοι μαζί γνωστά μαγαζιά και σημεία που επισκέπτονταν και οι δύο στην Αμερική.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν ιδιαίτερα φιλική και χαμογελαστή τόσο με τους τουρίστες όσο και με τους Μυκονιάτες που τη χαιρετούσαν στον Γιαλό της Μυκόνου, τραβώντας τα βλέμματα με την εντυπωσιακή παρουσία και την κομψότητά της.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

