Δίκη για τα Τέμπη: Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από συγγενείς θυμάτων

Συνέντευξη Τύπου, εν όψει της επανέναρξης της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών στις 27 Μαΐου, παραχώρησε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, ο οποίος όπως τονίζει συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισαν ακατάλληλη την αίθουσα παρά τις αλλαγές, ενώ σχολίασαν και την ανακοίνωση δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου οι συγγενείς των θυμάτων επικεντρώθηκαν στο θάνατο των 27 επιβατών του μοιραίου τρένου, οι οποίοι απανθρακώθηκαν, με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη να ανακοινώνει ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις παραλείψεις στην έρευνα για τη φωτιά, ζητώντας απαντήσεις, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Είκοσι επτά απανθρακωμένα παιδιά, στην πλειοψηφία τους είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη.

Φοιτητές, απλοί εργαζόμενοι, νέοι άνθρωποι. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε και να μάθει και όλος ο κόσμος την αλήθεια από τι κάηκαν αυτά τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα μέλη του Συλλόγου χαρακτήρισαν «αποπροσανατολιστική» την κίνηση της τέως προέδρου Μαρίας Καρυστιανού, να ιδρύσει τώρα το κόμμα της.

«Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός. Οτιδήποτε αναφορά γίνεται από συγγενή θύματος που κάνει κόμμα, ή θέλει να κάνει κάτι άλλο, δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης», σημείωσε ο Παύλος Ασλανίδης.

«Δεν γίνεται ο Σύλλογος, ο οποίος κουβαλάει ένα άλλο βάρος να αποτελεί το όχημα για την επίτευξη πολιτικών, προσωπικών φιλοδοξιών ή και άλλων», πρόσθεσε η γραμματέας του Συλλόγου Ελένη Βασάρα.

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι νέες εργασίες στην αίθουσα «Γαιόπολις» όπου και θα διεξαχθεί η επόμενη συνεδρίαση, η οποία έχει οριστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου. Η αίθουσα από 283 τετραγωνικά είναι πλέον 452 ενώ έχουν προστεθεί και 100 θέσεις.

«Έχουν γίνει σημαντικότατες εκτεταμένες παρεμβάσεις, έχει αυξηθεί σημαντικότατα ο χώρος του ακροατηρίου, έχουν γίνει και επιπλέον παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης», σημείωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Τρύφος Τσατσαρός, χαρακτηρίζοντας «σημαντικό βήμα» τις αλλαγές αυτές, «εφόσον διαπιστωθούν στην πράξη».