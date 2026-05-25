Μαρίλια Μητρούση: «Οι γονείς μου ήταν έξαλλοι πιο πολύ με τη μουσική – Τους είχα πετάξει ότι θέλω να τραγουδάω και στα μπουζούκια»

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφία: Instagram/marilia_mitrousi
Καλεσμένη στο «Νωρίς-Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, ήταν η Μαρίλια Μητρούση το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου. Η ηθοποιός, την οποία φέτος το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει στη σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», στη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε για την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και της μουσικής. Μάλιστα, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν η Μιμή Ντενίση και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σχετικά με το πώς ασχολήθηκε με την υποκριτική, η Μαρία Μητρούση εξήγησε πως: «Η Μιμή το αποφάσισε, όχι εγώ. Εγώ έχω τελειώσει το Εθνικό Ωδείο Αθηνών, ασχολούμουν επαγγελματικά με τη μουσική και το τραγούδι. Σπούδασα τραγούδι, πιάνο, ανώτερα θεωρητικά μουσικής, τα πάντα. Ήθελα να ασχοληθώ μόνο με τη μουσική».

«Με πήρε η Μιμή τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλει να έρθω στο “Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη”, τη συνέχεια της ταινίας και παράστασης. Μου λέει: “Θα τραγουδάς, θα κάνεις και ένα ρολάκι μικρό, μία πρόζα, θα τα καταφέρεις”. Της απάντησα ότι: “Δεν θα τα καταφέρω, δεν έχω καμία δουλειά εγώ με αυτό. Βεβαίως να έρθω να τραγουδήσω, αλλά μέχρι εκεί”», συνέχισε.

«Στον ένα χρόνο έφυγα και πήγα στη σχολή. Τους είπα: “Πάρτε τα τραγούδια, πάρτε τα όλα. Εγώ είμαι εδώ. Εδώ ανήκω. Έχω κάνει πολύ λάθος στη ζωή μου”. Τη μουσική την λατρεύω, αλλά εννοώ ότι ήμουν σε δρόμο που μόλις πάτησα στο θέατρο λέω: “Τι κάνω; Κάτι κάνω που δεν θα έπρεπε να το κάνω”», σημείωσε. 

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αυτός που με πήγε και στο Ωδείο»

Για το κομμάτι της μουσικής, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως: «Οι γονείς μου ήταν έξαλλοι πιο πολύ με τη μουσική. Νομίζω ότι με το θέατρο λίγο… Γιατί ήταν και μονοπάτια που δεν ήξεραν, τι θέλω, πού θέλω να πάω. Εγώ καταρχάς τους είχα πετάξει ότι θέλω να τραγουδάω και στα μπουζούκια. Το είχα πει και αυτό».

«Έχουμε μεγάλη φιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος είναι αυτός που με πήγε και στο Ωδείο. Οπότε τα μπουζούκια κάπως, ήρθαν από εκείνη την πλευρά», πρόσθεσε.

