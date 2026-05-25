Ζάκυνθος: Kόβουν την ανάσα οι εικόνες από την διάσωση τουρίστα που είχε εγκλωβιστεί σε γκρεμό στο Ναυάγιο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Ζάκυνθος, διάσωση
Σώος αλλά με μερικές εκδορές στα πόδια ανασύρθηκε ο άνδρας, ο οποίος γλίστρησε και να έπεσε από το βράχο στο «Ναυάγιο» στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο γκρεμό.

Πρόκειται για έναν Αμερικανό τουρίστα που σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, προσπάθησε να πλησιάσει προς τον ιστό της παρακείμενης σημαίας.

Άμεσα κινήθηκε η Πυροσβεστική υπηρεσία, η ΕΜΟΔΕ και το ΕΚΑΒ που αφού ανέσυραν από την επικίνδυνη πλαγιά τον τουρίστα, τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Επρόκειτο για μία ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση καθώς οι άνδρες της ΕΜΟΔΕ και της Πυροσβεστικής έκαναν καταρρίχηση με σχοινιά στα βράχια για να φτάσουν στο σημείο που έπεσε ο άνδρας.

 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη διάσωση του τουρίστα:

Ζάκυνθος, διάσωση

Ζάκυνθος, διάσωση Ζάκυνθος, διάσωση

