Ζάκυνθος: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό άνδρα από τον γκρεμό στο Ναυάγιο – ΦΩΤΟ

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Ζάκυνθο, για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα από τον γκρεμό στην περιοχή του Ναυαγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας, που έχει τις αισθήσεις του, βρίσκεται σε εξοχή βράχων, περίπου 10 μέτρα από το χείλος του γκρεμού στο σημείο που είναι γνωστό ως «σημαία».

Ο άνδρας έχει σταθεί πολύ τυχερός, καθώς η πρώτη του στον γκρεμό, εκατοντάδων μέτρων βάθους, σταμάτησε στην εξοχή του βράχου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, με τους πυροσβέστες να έχουν επικοινωνήσει με τον άνδρα, ο οποίος φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του.

Δείτε φωτογραφίες από το imerazante.gr: