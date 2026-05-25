Ζάκυνθος: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό άνδρα από τον γκρεμό στο Ναυάγιο – ΦΩΤΟ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Ζάκυνθος
Πηγή: imerazante.gr
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Ζάκυνθο, για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα από τον γκρεμό στην περιοχή του Ναυαγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας, που έχει τις αισθήσεις του, βρίσκεται σε εξοχή βράχων, περίπου 10 μέτρα από το χείλος του γκρεμού στο σημείο που είναι γνωστό ως «σημαία».

Ο άνδρας έχει σταθεί πολύ τυχερός, καθώς η πρώτη του στον γκρεμό, εκατοντάδων μέτρων βάθους, σταμάτησε στην εξοχή του βράχου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, με τους πυροσβέστες να έχουν επικοινωνήσει με τον άνδρα, ο οποίος φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του.

Δείτε φωτογραφίες από το imerazante.gr:

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

ΙΣΑ: «Ανάσα» για τους παρόχους Υγείας η αναστολή είσπραξης του clawback 2023

Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ): Έως και τις 2 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-...

Πώς να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε το νέο σας iPad

Η βροχή διαττόντων των Περσείδων 2026 – Τι να περιμένετε
περισσότερα
19:12 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ιωάννινα: Συνελήφθη ο οδηγός που τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε 31χρονο ποδηλάτη

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων το τροχαίο με εγκατάλειψη που ση...
19:06 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Μικρολίμανο: Γνωστός τράπερ στο «κάδρο» των ερευνών – Ήταν με τον «Τίτι» – ΒΙΝΤΕΟ

Το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μικρολίμανο, όταν ένας 4...
18:45 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Bανδάλισαν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Έσπασαν τα γυαλιά του ποιητή – ΦΩΤΟ

Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου...
18:41 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Κρήτη: Βίντεο από την στιγμή που η μητέρα της 3χρονης ψάχνει ταξί – Οι μαρτυρίες και η έρευνα

Ενώ το τρίχρονο κοριτσάκι παραμένει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν