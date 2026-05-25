Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Δημογραφικό 2026»: Στέγη, εργασία και περιφέρεια στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής

Το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά συνολικά για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», όπου παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για τη στήριξη των οικογενειών, της περιφέρειας και της αγοράς εργασίας.

Της Αργυρώς Μαυρούλη

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τους διοργανωτές για τη συνέχιση του θεσμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες της Eurobank, σημειώνοντας ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση μιας σύνθετης κοινωνικής πρόκλησης.

«Η κατάρρευση των γεννήσεων είναι παγκόσμιο πρόβλημα»

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, υπογράμμισε ότι η υπογεννητικότητα δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά μια διεθνή τάση που συνδέεται με βαθύτερες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές. Όπως σημείωσε, οι νέοι άνθρωποι καθυστερούν να δημιουργήσουν οικογένεια, ενώ οι γυναίκες αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, καθώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες ζωής, εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε, με οικονομικά και θεσμικά μέτρα, όσους επιθυμούν να κάνουν παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τις νέες οικογένειες.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι δημιουργήθηκε ειδικό υπουργείο με αντικείμενο τη σύνθεση πολιτικών για το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας, ενώ σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του δημοσιονομικού πλεονάσματος κατευθύνεται πλέον σε μέτρα κοινωνικής πολιτικής.

Αναφέρθηκε μάλιστα στην πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ σε συνδυασμό με το επίδομα παιδιού, καθώς και στη συνολική φορολογική πολιτική που, όπως είπε, δίνει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις σε οικογένειες με περισσότερα παιδιά.

«Τίποτα δεν θα γινόταν χωρίς δημοσιονομικό χώρο»

Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής με τη βελτίωση της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών. «Δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα από όλα αυτά εάν δεν υπήρχε ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ανάκτηση της οικονομικής σταθερότητας επιτρέπει πλέον την εφαρμογή πιο στοχευμένων πολιτικών στήριξης των οικογενειών και της περιφέρειας.

Στέγη: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα ενοίκια»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη πίεση που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νέα νοικοκυριά. Όπως είπε, η απόκτηση κατοικίας παραμένει βασικό όνειρο για χιλιάδες νέους ανθρώπους και οικογένειες, γι’ αυτό και η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει σε προγράμματα όπως το «Σπίτι μου», μέσω του οποίου περίπου 25.000 οικογένειες απέκτησαν πρόσβαση σε κατοικία με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον, σημειώνοντας ότι η πολιτεία εξετάζει τρόπους περαιτέρω στήριξης της στεγαστικής πολιτικής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η λύση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις επιδοτήσεις ή στα δάνεια, αλλά απαιτείται να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα.

«Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια, να αναπτύξουμε πολιτικές κοινωνικής κατοικίας και να δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν κλειστά ακίνητα», ανέφερε, εξηγώντας ότι μόνο έτσι, μπορεί να περιοριστεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων.

Εργασία, παιδικοί σταθμοί και τηλεργασία

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στις πολιτικές συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα των γυναικών να αποκτήσουν παιδιά συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας και φροντίδας των παιδιών.

Έκανε ειδική αναφορά στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων σε παιδικούς σταθμούς, αλλά και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο – όπως είπε – έχει ήδη θετική ανταπόκριση από τις οικογένειες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η εμπειρία της πανδημίας και η διάδοση της τηλεργασίας δημιούργησαν νέες δυνατότητες για εργαζόμενους γονείς, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με την ίση αμοιβή και μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία, τονίζοντας ότι η ισότητα στην αγορά εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν περισσότερες γυναίκες να κάνουν το βήμα της μητρότητας.

Brain regain και ενεργός γήρανση

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης και στην πολιτική «brain regain», σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή αντιστροφή του brain drain. Όπως είπε, η κυβέρνηση επέκτεινε τα φορολογικά κίνητρα επιστροφής εργαζομένων και στον δημόσιο τομέα, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, όπου ελληνικές επιχειρήσεις αναζήτησαν στελέχη και επαγγελματίες του εξωτερικού.

«Όσοι επιστρέφουν πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, στάθηκε και στη σημασία της ενεργού γήρανσης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση σταμάτησε να «τιμωρεί» τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, περίπου 250.000 συνταξιούχοι παραμένουν πλέον ενεργοί στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας τόσο στην οικονομία όσο και στη διατήρηση καλύτερης ποιότητας ζωής.

Περιφέρεια και ακριτικές περιοχές

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Πρωθυπουργός στην περιφερειακή πολιτική, συνδέοντας άμεσα το δημογραφικό με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και των ακριτικών περιοχών. Αναφέρθηκε στα αυξημένα οικονομικά κίνητρα για γιατρούς που υπηρετούν σε απομακρυσμένα νησιά, στις κινητές μονάδες υγείας για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες, αλλά και στα προγράμματα ανακαίνισης περισσότερων από 150 μονάδων υγείας σε όλη τη χώρα.

Ειδική αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα στήριξης του Έβρου, όπου παρέχεται οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση πολιτών σε απομακρυσμένες περιοχές. Όπως τόνισε, εάν βελτιωθούν οι υποδομές υγείας, παιδείας και στέγασης, πολλοί πολίτες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην περιφέρεια και στα χωριά.

Στο πλαίσιο αυτό αποκάλυψε ότι εξετάζονται νέα κίνητρα για την επισκευή εγκαταλελειμμένων κατοικιών στην ελληνική περιφέρεια, μέσω πόρων του νέου ΕΣΠΑ και με τη συμμετοχή των δήμων.

Ελεγχόμενη νόμιμη μετανάστευση

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσει πλήρως το σύνθετο πρόβλημα του δημογραφικού.

Σημείωσε ωστόσο ότι η μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% δημιουργεί πλέον νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας, με πολλές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις αλλαγές που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία, επισημαίνοντας ότι η χώρα θα χρειαστεί στοχευμένες πολιτικές για την κάλυψη πραγματικών αναγκών.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε οργανωμένες και ελεγχόμενες διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να καλυφθούν συγκεκριμένα κενά στην αγορά εργασίας.

«Μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση με όρους και προϋποθέσεις. Είμαστε απέναντι στην παράνομη μετανάστευση», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι η πολιτεία θα προχωρήσει σε στοχευμένες μετακλήσεις εργαζομένων όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

