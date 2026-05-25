Τραΐνός Δέλλας: Συγκλονίζει το «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα – «Αγάπη μου, πέτα ψηλά, πήγαινε στο φως»

Συγκλονίζει το «αντίο» του Τραϊανού Δέλλα στη σύζυγό του, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία πέθανε σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η γνωστή γυμνάστρια, η οποία είχε γίνει ευρέως γνωστή τη δεκαετία του ’90, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, έχοντας διαρκώς στο πλευρό της τον Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους, Βικτώρια. Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πέτα ψηλά, πέτα μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει», γράφει ο Τραϊανός Δέλλας σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώριά μας!» τονίζει και ευχαριστεί τον Θεό «που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος».

«Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω», αναφέρει στην ανάρτησή του και καταλήγει: «Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πέτα ψηλά».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, αφού η Γωγώ Μαστροκώστα είχε γεννηθεί στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, δημοτικό διαμέρισμα στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Επιθυμία της οικογένειάς της είναι η κηδεία της να τελεστεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μονάχα της οικογένειάς της και στενών φίλων.