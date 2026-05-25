Η Καισάρεια στο επίκεντρο της διεθνούς αρχαιολογικής κοινότητας: Η τοποθεσία που κρύβει το πρώτο νοσοκομείο του κόσμου, ο Άγιος Βασίλειος και ο μεγάλος σεισμός

Η γέννηση της οργανωμένης ιατρικής φροντίδας κουβαλά μια βαθιά ιστορία προσφοράς και αλληλεγγύης. Στην καρδιά της Μικράς Ασίας, ένα σπουδαίο μνημείο της χριστιανικής και παγκόσμιας κληρονομιάς έρχεται ξανά στο φως για να μας θυμίσει πού θεμελιώθηκε η έννοια της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Οι πρόσφατες αποφάσεις για τη διάσωσή του ανοίγουν ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο για την αρχαιολογική έρευνα.

Μια ιστορική τοποθεσία στην κεντρική Τουρκία, η οποία πιστεύεται ότι περιλαμβάνει τα ερείπια ενός από τα παλαιότερα γνωστά νοσοκομειακά συγκροτήματα στον κόσμο, κηρύχθηκε αρχαιολογική προστατευόμενη περιοχή τρίτου βαθμού.

Η κίνηση αυτή θα μπλοκάρει κάθε νέα κατασκευή στην έκταση και θα ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω μελέτη. Η τοποθεσία βρίσκεται στην περιοχή Μελικγκάζι της Καισάρειας και συνδέεται με τον Άγιο Βασίλειο (γνωστό και ως Αζίζ Μπασίλειος), ο οποίος λέγεται ότι έχτισε εκεί ένα φιλανθρωπικό συγκρότημα μετά από έναν μεγάλο σεισμό στα τέλη του τέταρτου αιώνα.

Σύμφωνα με τον ιστορικό και συγγραφέα Χαλίτ Ερκιλετλίογλου, το συγκρότημα περιλάμβανε πτωχοκομείο, καταφύγια, θρησκευτικά κτίρια, σχολεία και νοσοκομεία που παρείχαν δωρεάν φροντίδα και εσωτερική νοσηλεία με γιατρούς.

Για τον λόγο αυτό, τα ερείπια αξιολογούνται ως τμήμα μιας δομής που μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα από τα παλαιότερα παραδείγματα νοσοκομείου στην παγκόσμια ιστορία της ιατρικής.

Το αρχαίο συγκρότημα αποκτά νομική προστασία μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος

Η περιοχή κηρύχθηκε προστατευόμενη τοποθεσία τρίτου βαθμού στις 28 Απριλίου 2026, αφότου το θέμα επανήλθε στη δημόσια συζήτηση μέσω ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου Demiroren.

Μια προστατευόμενη τοποθεσία τρίτου βαθμού, γνωστή στην Τουρκία ως «sit alanı» (αρχαιολογική ζώνη), είναι μια νομικά προστατευόμενη ζώνη όπου η δόμηση και η χρήση γης περιορίζονται λόγω της πολιτιστικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής της αξίας.

Ο Ερκιλετλίογλου δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Καισάρειας, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Πριν από την επίσημη καταγραφή, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν επιφανειακή έρευνα και τεκμηρίωση με τη χρήση drone σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Άγιος Βασίλειος και ο καταστροφικός σεισμός

Ο Ερκιλετλίογλου δήλωσε ότι η σημασία της τοποθεσίας ξεπερνά τα όρια της Καισάρειας, καθώς είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της ιατρικής.

Εξήγησε ότι το συγκρότημα δημιουργήθηκε μετά από έναν μεγάλο σεισμό το 367 ή 368, ο οποίος κατέστρεψε την παλιά πόλη που βρισκόταν νότια της σημερινής περιοχής. Ανέφερε ότι οι επιστολές του Αγίου Βασιλείου περιέγραφαν την καταστροφή και απεύθυναν έκκληση για βοήθεια, αφού η πόλη είχε μετατραπεί σε ερείπια.

Σύμφωνα με τον Ερκιλετλίογλου, μαρτυρίες της περιόδου περιέγραφαν την πόλη ως εξαιρετικά πλούσια πριν από την καταστροφή, συγκρίνοντας τον πλούτο της με τις αιγυπτιακές πυραμίδες και το μεγαλείο της με τη Βαβυλώνα.

Μετά τον σεισμό, πολλοί άνθρωποι έμειναν χωρίς σπίτια ή οικογένειες, δημιουργώντας μια επείγουσα ανάγκη για τροφή, στέγη και ιατρική φροντίδα. Στη συνέχεια, ο Άγιος Βασίλειος άρχισε να χτίζει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό συγκρότημα.

Αρχικά εξυπηρετούσε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη μέσω ενός πτωχοκομείου και στη συνέχεια επεκτάθηκε με καταφύγια, κτίρια που έμοιαζαν με κοιτώνες, μια εκκλησία, σχολές θρησκευτικής εκπαίδευσης και νοσοκομεία.

Δωρεάν θεραπεία και εσωτερική νοσηλεία

Το νοσοκομειακό τμήμα του συγκροτήματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες, προσέφερε δωρεάν φροντίδα, εσωτερική νοσηλεία και ιατρικές υπηρεσίες από γιατρούς. Ο Ερκιλετλίογλου δήλωσε ότι οι δομές χτίστηκαν μεταξύ 368 και 373 μ.Χ., μέσα σε περίπου πέντε χρόνια μετά τον σεισμό.

Ανέφερε επίσης ότι το συγκρότημα, μαζί με τα συνοδευτικά του κτίρια, αποτέλεσε πρότυπο για τα μεταγενέστερα βυζαντινά φιλανθρωπικά και ιατρικά ιδρύματα μέχρι τον 11ο αιώνα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τέτοια συγκροτήματα έγιναν γνωστά ως «Βασιλειάδες» και ενέπνευσαν παρόμοιες δομές σε άλλα μέρη.

Αυξάνονται οι εκκλήσεις για ανασκαφές και εκτεταμένη έρευνα

Αν και σήμερα είναι ορατά μόνο διάσπαρτα ερείπια, ο Ερκιλετλίογλου δήλωσε ότι τα θεμέλια του μεγαλύτερου μέρους της τοποθεσίας εξακολουθούν να σώζονται.

Ωστόσο, η περιοχή περιλαμβάνει επί του παρόντος σύγχρονες κατασκευές, πρόχειρες κατοικίες, ακόμη και μια κλινική. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα επόμενα βήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της περιοχής, την πραγματοποίηση απαλλοτριώσεων όπου υπάρχει ιδιωτική περιουσία, καθώς και την έναρξη ανασκαφών.

Ο Ερκιλετλίογλου δήλωσε επίσης ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι επίσημοι θεσμοί ανέλαβαν την ευθύνη του ζητήματος και πρόσθεσε ότι οι τοπικοί δήμοι ανταποκρίθηκαν θετικά.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι μια ευρύτερη ανασκαφή θα μπορούσε να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων, περιγράφοντας την τοποθεσία ως ένα σημαντικό πολιτιστικό αγαθό για την Καισάρεια και για την ευρύτερη ιστορία της ιατρικής.