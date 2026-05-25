Η Καισάρεια στο επίκεντρο της διεθνούς αρχαιολογικής κοινότητας: Η τοποθεσία που κρύβει το πρώτο νοσοκομείο του κόσμου, ο Άγιος Βασίλειος και ο μεγάλος σεισμός

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Ερείπια του αρχαίου νοσοκομειακού συγκροτήματος που συνδέεται με τον Άγιο Βασίλειο στην Καισάρεια της Τουρκίας. (Φωτογραφία μέσω Instagram/@38_gundem)
Ερείπια του αρχαίου νοσοκομειακού συγκροτήματος που συνδέεται με τον Άγιο Βασίλειο στην Καισάρεια της Τουρκίας. (Φωτογραφία μέσω Instagram/@38_gundem)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η γέννηση της οργανωμένης ιατρικής φροντίδας κουβαλά μια βαθιά ιστορία προσφοράς και αλληλεγγύης. Στην καρδιά της Μικράς Ασίας, ένα σπουδαίο μνημείο της χριστιανικής και παγκόσμιας κληρονομιάς έρχεται ξανά στο φως για να μας θυμίσει πού θεμελιώθηκε η έννοια της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Αρχαιολογικό θρίλερ: Ίσως λύθηκε το μυστήριο με τα τεράστια πέτρινα πιθάρια του Λάος

Οι πρόσφατες αποφάσεις για τη διάσωσή του ανοίγουν ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο για την αρχαιολογική έρευνα.

Μια ιστορική τοποθεσία στην κεντρική Τουρκία, η οποία πιστεύεται ότι περιλαμβάνει τα ερείπια ενός από τα παλαιότερα γνωστά νοσοκομειακά συγκροτήματα στον κόσμο, κηρύχθηκε αρχαιολογική προστατευόμενη περιοχή τρίτου βαθμού.

Ανακαλύφθηκε σφραγίδα των Χετταίων 3.500 ετών που φέρνει τα πάνω-κάτω στην αρχαιολογία

Η κίνηση αυτή θα μπλοκάρει κάθε νέα κατασκευή στην έκταση και θα ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω μελέτη. Η τοποθεσία βρίσκεται στην περιοχή Μελικγκάζι της Καισάρειας και συνδέεται με τον Άγιο Βασίλειο (γνωστό και ως Αζίζ Μπασίλειος), ο οποίος λέγεται ότι έχτισε εκεί ένα φιλανθρωπικό συγκρότημα μετά από έναν μεγάλο σεισμό στα τέλη του τέταρτου αιώνα.

Σύμφωνα με τον ιστορικό και συγγραφέα Χαλίτ Ερκιλετλίογλου, το συγκρότημα περιλάμβανε πτωχοκομείο, καταφύγια, θρησκευτικά κτίρια, σχολεία και νοσοκομεία που παρείχαν δωρεάν φροντίδα και εσωτερική νοσηλεία με γιατρούς.

Αρχαιολογικό μυστήριο στη Σαξονία: Ανακαλύφθηκε άγνωστο χωριό του 3ου αιώνα και μια παράξενη σκούρα γυάλινη χάντρα

Για τον λόγο αυτό, τα ερείπια αξιολογούνται ως τμήμα μιας δομής που μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα από τα παλαιότερα παραδείγματα νοσοκομείου στην παγκόσμια ιστορία της ιατρικής.

Το αρχαίο συγκρότημα αποκτά νομική προστασία μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος

Η περιοχή κηρύχθηκε προστατευόμενη τοποθεσία τρίτου βαθμού στις 28 Απριλίου 2026, αφότου το θέμα επανήλθε στη δημόσια συζήτηση μέσω ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου Demiroren.
Μια προστατευόμενη τοποθεσία τρίτου βαθμού, γνωστή στην Τουρκία ως «sit alanı» (αρχαιολογική ζώνη), είναι μια νομικά προστατευόμενη ζώνη όπου η δόμηση και η χρήση γης περιορίζονται λόγω της πολιτιστικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής της αξίας.

Ο Ερκιλετλίογλου δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Καισάρειας, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Πριν από την επίσημη καταγραφή, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν επιφανειακή έρευνα και τεκμηρίωση με τη χρήση drone σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Άγιος Βασίλειος και ο καταστροφικός σεισμός

Ο Ερκιλετλίογλου δήλωσε ότι η σημασία της τοποθεσίας ξεπερνά τα όρια της Καισάρειας, καθώς είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της ιατρικής.

Εξήγησε ότι το συγκρότημα δημιουργήθηκε μετά από έναν μεγάλο σεισμό το 367 ή 368, ο οποίος κατέστρεψε την παλιά πόλη που βρισκόταν νότια της σημερινής περιοχής. Ανέφερε ότι οι επιστολές του Αγίου Βασιλείου περιέγραφαν την καταστροφή και απεύθυναν έκκληση για βοήθεια, αφού η πόλη είχε μετατραπεί σε ερείπια.

Σύμφωνα με τον Ερκιλετλίογλου, μαρτυρίες της περιόδου περιέγραφαν την πόλη ως εξαιρετικά πλούσια πριν από την καταστροφή, συγκρίνοντας τον πλούτο της με τις αιγυπτιακές πυραμίδες και το μεγαλείο της με τη Βαβυλώνα.

Μετά τον σεισμό, πολλοί άνθρωποι έμειναν χωρίς σπίτια ή οικογένειες, δημιουργώντας μια επείγουσα ανάγκη για τροφή, στέγη και ιατρική φροντίδα. Στη συνέχεια, ο Άγιος Βασίλειος άρχισε να χτίζει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό συγκρότημα.

Αρχικά εξυπηρετούσε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη μέσω ενός πτωχοκομείου και στη συνέχεια επεκτάθηκε με καταφύγια, κτίρια που έμοιαζαν με κοιτώνες, μια εκκλησία, σχολές θρησκευτικής εκπαίδευσης και νοσοκομεία.

Δωρεάν θεραπεία και εσωτερική νοσηλεία

Το νοσοκομειακό τμήμα του συγκροτήματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες, προσέφερε δωρεάν φροντίδα, εσωτερική νοσηλεία και ιατρικές υπηρεσίες από γιατρούς. Ο Ερκιλετλίογλου δήλωσε ότι οι δομές χτίστηκαν μεταξύ 368 και 373 μ.Χ., μέσα σε περίπου πέντε χρόνια μετά τον σεισμό.

Ανέφερε επίσης ότι το συγκρότημα, μαζί με τα συνοδευτικά του κτίρια, αποτέλεσε πρότυπο για τα μεταγενέστερα βυζαντινά φιλανθρωπικά και ιατρικά ιδρύματα μέχρι τον 11ο αιώνα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τέτοια συγκροτήματα έγιναν γνωστά ως «Βασιλειάδες» και ενέπνευσαν παρόμοιες δομές σε άλλα μέρη.

Αυξάνονται οι εκκλήσεις για ανασκαφές και εκτεταμένη έρευνα

Αν και σήμερα είναι ορατά μόνο διάσπαρτα ερείπια, ο Ερκιλετλίογλου δήλωσε ότι τα θεμέλια του μεγαλύτερου μέρους της τοποθεσίας εξακολουθούν να σώζονται.

Ωστόσο, η περιοχή περιλαμβάνει επί του παρόντος σύγχρονες κατασκευές, πρόχειρες κατοικίες, ακόμη και μια κλινική. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα επόμενα βήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της περιοχής, την πραγματοποίηση απαλλοτριώσεων όπου υπάρχει ιδιωτική περιουσία, καθώς και την έναρξη ανασκαφών.

Ο Ερκιλετλίογλου δήλωσε επίσης ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι επίσημοι θεσμοί ανέλαβαν την ευθύνη του ζητήματος και πρόσθεσε ότι οι τοπικοί δήμοι ανταποκρίθηκαν θετικά.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι μια ευρύτερη ανασκαφή θα μπορούσε να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων, περιγράφοντας την τοποθεσία ως ένα σημαντικό πολιτιστικό αγαθό για την Καισάρεια και για την ευρύτερη ιστορία της ιατρικής.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το μυστικό του πατέρα της Sara Blaedel, μαζί αστυνομικά μυθιστορήματα, μαστορέματα και Rea...

«Είμαι νευρολόγος: Αποφεύγω αυτά τα 3 πράγματα για να μειώσω τον κίνδυνο για εγκεφαλικό»

Πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα: Παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου – Ολομέτωπη επίθεση σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις  

ΔΝΤ: Πώς η Ελλάδα έγινε πρότυπο Φορολογικής Διοίκησης στην ΕΕ

Ρομπότ Μεταφοράς Ασθενών: Rovex και Sphaira φέρνουν την αυτονομία στα νοσοκομεία

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:00 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Στα ίχνη ενός χαμένου κόσμου: Το εύρημα 9.000 ετών που αλλάζει όσα ξέραμε για έναν από τους αρχαιότερους νεολιθικούς οικισμούς της Μικράς Ασίας

Τα μυστικά της προϊστορικής Ανατολίας συνεχίζουν να εκπλήσσουν την παγκόσμια επιστημονική κοιν...
19:00 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Μια τεράστια πηγή φυσικού υδρογόνου κρύβεται σε αρχαία πετρώματα – Επιστήμονες εντόπισαν τεράστια αποθέματα

Μια ομάδα επιστημόνων στον Καναδά έφερε στο φως ένα απίστευτο μυστικό: αρχαία υπόγεια πετρώματ...
18:55 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Τσουν Γουάνγκ: Ο δισεκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων ηγείται της αποστολής της SpaceX στον Άρη

Ο δισεκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων Τσουν Γουάνγκ επιλέχθηκε από τη SpaceX, για να ηγηθε...
15:21 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ένα παράξενο μυστήριο με μαύρες τρύπες πονοκεφαλιάζει τους φυσικούς από το 1993 – Οι ερευνητές ίσως βρήκαν επιτέλους την απάντηση

Ξεχάστε τις βίαιες κοσμικές εκρήξεις που ξέραμε. Κάποιες μαύρες τρύπες γεννιούνται πολύ πιο «ή...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν