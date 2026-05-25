Γωγώ Μαστροκώστα: Τι είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της το 2021 – «Είμαι ένας άνθρωπος που χαίρομαι το οτιδήποτε έχω»

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, με την είδηση του θανάτου της να σκορπίζει τη θλίψη. Η γυμνάστρια και παρουσιάστρια έδωσε μία γενναία μάχη, όμως τελικά άφησε τη τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών, όπως ενημέρωσε με ανάρτηση της η κόρη της το βράδυ της Κυριακής 25/5.

Τον Οκτώβριο του 2021, ήταν καλεσμένη στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του ANT1. Μία ημέρα πριν βρεθεί στο “Πρωινό”, είχε γίνει γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά.

Μιλώντας τότε για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε αναφέρει πως: «Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα. Για εμένα όμως, πάνω από όλα είναι μία μάνα που αφήνει πίσω τρία παιδιά. Αυτό μετράει για εμένα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι κάθε μάνα και κάθε γυναίκα που περνάει κάτι τέτοιο, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι αυτό, τα παιδιά μου».

Στη συνέχεια, είχε εξηγήσει πως: «Το λέω τώρα και ανατριχιάζω, γιατί και εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί ήταν μία γυναίκα που πραγματικά νομίζω ότι το είχε παλέψει. Καμιά φορά χρησιμοποιούμε και αυτή τη λέξη, “παλεύω”, αλλά τελικά είναι και όλα θέμα τύχης.

Δηλαδή πολλές φορές μου έλεγαν “είσαι μαχήτρια, είσαι νικήτρια”. Λέω “παιδιά, τυχερή ήμουν”. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο η ψυχολογία μας και όλα αυτά τα πράγματα. Σαφώς, και θεωρώ ότι η δύναμη του μυαλού είναι εξαιρετικά σημαντική, και ότι μπορεί πάρα πολλά πράγματα να αλλάξει».

«Δεν είναι δυνατόν να μην λιγοψυχήσεις»

Επιπλέον, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε εξομολογηθεί ότι: «Δεν είναι δυνατόν να μην λιγοψυχήσεις. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Απλώς κάποια στιγμή αν έχεις βοήθεια ψυχολογική, όχι απαραίτητα από ψυχολόγο, από ανθρώπους γύρω σου, μπορεί απλά να κάνεις αυτό το κλικ και να αλλάξεις. Και εκείνη τη στιγμή να πεις ότι “θα το δω όλο αλλιώς”. Ο καθένας το βιώνει τελείως διαφορετικά αυτό το πράγμα».

«Πάντως, αυτό που θέλω να πω, γιατί και εγώ πραγματικά στεναχωρήθηκα, πραγματικά έπαθα σοκ εκείνη την ώρα. Και εννοείται ότι εμείς που έχουμε βιώσει αυτές τις καταστάσεις παθαίνουμε ακόμα χειρότερο σοκ, γιατί λες ότι “δεν έχει τελειώσει ποτέ”. Σίγουρα ήταν μία από τις περιπτώσεις τις πολύ σπάνιες, αλλά θέλω να πω επειδή μας ακούνε πάρα πολλές γυναίκες, ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, οι πιο “καλές”. Να μην τρομοκρατηθούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τρομοκρατούμαστε πάρα πολύ κάθε φορά που ακούμε κάτι», είχε προσθέσει.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε πει ότι: «Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που χαίρομαι το οτιδήποτε έχω. Δηλαδή είμαι ευχαριστημένη με αυτό που έχω. Λέω: “Παναγία μου, είμαι τέλεια. Μην μου πάρεις τίποτα. Αυτά θέλω στη ζωή μου, είμαι πάρα πολύ καλά”.

Άρα, άμα ξεκινάς έτσι, έχεις μια ψυχολογία ότι δεν είμαι αχάριστος άνθρωπος, είμαι πολύ ευγνώμων για όσα πράγματα έχω στη ζωή μου. Αυτά τα οποία ουσιαστικά με χαροποιούν, μπορεί να είναι πολύ απλά πράγματα. Και πάντα αυτά με χαροποιούσαν και συνεχίζουν ακόμα».