«Φλέγεται» ο Πειραιάς για την κατάκτηση της Euroleague: Στο Δημοτικό Θέατρο μεταβαίνουν οι πρωταθλητές Ευρώπης – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

panigirismoi
(INTIME)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague στο «T-Center» στον τελικό της Euroleague με την Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 μεταβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά όπου έχει στηθεί ήδη κερκίδα και Χιλιάδες φίλοι του «Θρύλου» έχουν ξεχυθεί στους δρόμους πανηγυρίζοντας την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους.

Στον χώρο του Δημοτικού Θεάτρου επικρατεί ήδη πανζουρλισμός και ντελίριο ενθουσιασμού από δεκάδες χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που κατέκλυσαν το χώρο όπου αναμένεται να στηθεί πάρτι… μέχρι πρωΐας!

Ο Πειραιάς έχει ήδη φωταγωγηθεί και φοράει τα γιορτινά του για να υποδεχθεί τους νέους Πρωταθλητές Ευρώπης!

Σε ένα ματς θρίλερ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό του «Telekom Center Athens». Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν τα πάντα για να επανέλθουν στην κορυφή της Ευρώπης, μετά από τέσσερα ανεπιτυχή Final Four, κατάφεραν να βρουν τα ψυχικά αποθέματα και να βρεθούν ξανά στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να φαίνεται ότι έχετε class; 5 γυναικεία hair styles για να το πετύχετε αμέσως

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΝΤ: Πώς η Ελλάδα έγινε πρότυπο Φορολογικής Διοίκησης στην ΕΕ

Συντήρηση όψεων κτιρίου και υγρομονώσεις: Γιατί αποτελούν απαραίτητη επένδυση για κάθε ακίνητο

Ρομπότ Μεταφοράς Ασθενών: Rovex και Sphaira φέρνουν την αυτονομία στα νοσοκομεία

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:27 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

«Λύγισε» o Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση της Euroleague: Τα λυτρωτικά δάκρυα κι η αγκαλιά με τον πατέρα του – ΒΙΝΤΕΟ

Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του ανέβηκε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας τ...
00:08 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Στον «έβδομο ουρανό» ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Νιώθουμε υπέροχα. Υποφέραμε απόψε, αλλά το αξίζαμε»

Στον «7ο ουρανό» βρίσκεται ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη θριαμβευτικ...
23:10 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

«Βασιλιάς» της Ευρώπης ο Ολυμπιακός! – Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 σε τελικό-θρίλερ

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Φάιναλ Φορ της EuroLeague, που έ...
21:53 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Euroleague: Το υπέροχο drone show αφιερωμένο στο Final Four της Αθήνας – Δείτε βίντεο

Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα το διήμερο 22–24 Μαΐου, με το ενδιαφέρον ολόκληρης της ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν