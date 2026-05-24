Ολυμπιακός: Θερμά συγχαρητήρια από τον Κωνσταντίνο Τασούλα για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
Φωτό από intime
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου,  στον τελικό της Euroleague, τονίζοντας ότι «οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε κάθε πεδίο δράσης»:

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και στον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζώκα για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου.

Η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και η πίστη σας στον στόχο, έφεραν το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό για ακόμα μία φορά στην κορυφή της Ευρώπης κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Με τον συνδυασμό ταλέντου, πειθαρχίας και αυτοπεποίθησης που σας διακρίνει, αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα σε όλους και προπαντός στους νέους και τις νέες, ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε κάθε πεδίο δράσης».

