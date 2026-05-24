Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Αλέξανδρο Γιωτόπουλο: Διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα – Αλληλεγγύη στις οικογένειες θυμάτων της 17 Νοέμβρη

Εύη Κατσώλη

Διεθνή Νέα

Στέιτ Ντιπάρτμεντ
πηγή: AP Photo/Jose Luis Magana
Οι ΗΠΑ στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας την απόφαση που έλαβε προ ημερών το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Tο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανάφερε: «Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη -είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας. Εκφράζουμε, επίσης, τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας προς τα στελέχη των ελληνικών διωκτικών Αρχών που, επί γενιές, εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

