Κύπρος: Η νέα σύνθεση της Βουλής με το 90% των ψήφων καταμετρημένο – Πρώτος ο ΔΗΣΥ, δύο νέα κόμματα στο Κοινοβούλιο

Με καταμετρημένο το 90% των ψηφοδελτίων η νέα σύνθεση της Βουλής, έχει κλειδώσει και σε αυτή εισέρχονται τέσσερα κόμματα με κοινοβουλευτική εμπειρία και δύο νεοσύστατα. Στα έδρανα πλέον θα βρίσκονται βουλευτές του ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, Άλμα και Άμεση Δημοκρατία.

Οι έδρες που καταλαμβάνουν είναι:

• ΔΗΣΥ 17 έδρες,

• ΑΚΕΛ 15 έδρες,

• ΔΗΚΟ 8 έδρες,

• ΕΛΑΜ 8 έδρες,

• Άλμα 4 έδρες,

• Άμεση Δημοκρατία 4 έδρες.

Ανά επαρχία, φαίνεται ότι στη Λευκωσία, με καταμετρημένο το 93,9% τις έδρες λαμβάνουν: ΔΗΣΥ 6, ΑΚΕΛ 5, ΔΗΚΟ 3, ΕΛΑΜ 2 και ΑΛΜΑ από 2 , Άμεση Δημοκρατία 1.

Στη Λεμεσό , με καταμετρημένο το 93,9% τ ις έδρες παίρνουν: από 3 ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από 2, Άλμα 1, Άμεση Δημοκρατία από 1.

, με καταμετρημένο το ις έδρες παίρνουν: από Στην Αμμόχωστο, στο 95%, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ παίρνουν από έδρες 3, το ΕΛΑΜ 2, και ΔΗΚΟ, Άμεση Δημοκρατία και Άλμα από 1.

Στη Λάρνακα, στο 92,8% το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ παίρνουν από 2 έδρες, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από 1.

Στην Πάφο στο 96,3% οι έδρες κατανέμονται από 2 σε ΔΗΣΥ, και από 1 σε ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ.

Στην Κερύνεια, στο 93,8% από μία έδρα παίρνουν ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ και Άμεση Δημοκρατία 1.

Στην προηγούμενη Βουλή ο ΔΗΣΥ είχε 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, το ΔΗΚΟ 9 και το ΕΛΑΜ 4. Από 4 έδρες είχαν επίσης ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, ενώ 3 έδρες είχαν οι Οικολόγοι. Τα τρία κόμματα δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν έδρα με βάση τη μέχρι τώρα καταμέτρηση.

Tην παραίτησή του είναι έτοιμος να υποβάλει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί για την αδυναμία του κόμματος να εισέλθει στη νέα Βουλή.

Μάλιστα, έχει ετοιμάσει και σχετική επιστολή στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «ο λαός μίλησε. Το αποτέλεσμα δεν μας ευχαριστεί και αδικεί δυστυχώς και την ΕΔΕΚ και την Κύπρο την ίδια».

Όπως, ωστόσο, ανέφερε αρμόδια πηγή του κόμματος στο philenews, καταβάλλονται προσπάθειες από διάφορα στελέχη της ΕΔΕΚ για να τον μεταπείσουν.

Σε δηλώσεις του πριν από λίγο, ο κ. Αναστασίου απέφυγε να σχολιάσει το θέμα της παραίτησής του και ανέφερε ότι θα συζητηθούν όλα στα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Συνολικά 378.150 πολίτες κατήλθαν σήμερα στις κάλπες για να επιλέξουν τους εκλεκτούς τους ανάμεσα στους 752 υποψηφίους (με τους πλείστους να προέρχονται από 19 συνδυασμούς και τους 9 να αποτελούν ανεξάρτητες υποψηφιότητες), που διεκδικούν τις 56 κοινοβουλευτικές έδρες της νέας Βουλής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το τελικό ποσοστό προσέλευσης στις Βουλευτικές Εκλογές ανήλθε στο 66,4% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων.

Συγκεκριμένα, 378.150 άτομα από σύνολο 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου σ’ αυτές στις εκλογές, προσήλθαν στις κάλπες, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Αναφέρεται ότι κατά τις προηγούμενες Βουλευτικές Εκλογές του 2021, το τελικό ποσοστό προσέλευσης ψηφοφόρων ήταν 63,9%. Στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.

Στα 13 εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν για την εκλογή Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, ψήφισαν 3.175 άτομα, από σύνολο 4.624 εγγεγραμμένων εκλογέων ή ποσοστό 68,7%.

Η ψηφοφορία διεξήχθη άμεσα και μυστικά. Εκτιμάται ότι δύο ώρες μετά το κλείσιμο των καλπών θα γίνουν γνωστά τα πολιτικά κόμματα τα οποία θα εισέλθουν στην Βουλή, καθώς και ο αριθμός των Βουλευτών από κάθε κόμμα. Η τελετή ανακήρυξης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στις 12μ.

Η σημαντική άνοδος του ΕΛΑΜ αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά πολιτικά μηνύματα της εκλογικής βραδιάς. Το κόμμα διπλασιάζει τη κοινοβουλευτική του παρουσία, ανεβαίνοντας από τις 4 στις 8 έδρες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη θεσμική ενίσχυση στην ιστορία του. Το Reuters , μεταδίδοντας τα πρώτα αποτελέσματα, υπογράμμισε τη σαφή άνοδο του κόμματος σε σύγκριση με το 2021, όταν είχε συγκεντρώσει 6,8%, ενώ στα αρχικά αποτελέσματα της καταμέτρησης κινείτο γύρω στο 11,1%.

Η εξέλιξη αυτή δεν έχει μόνο αριθμητική σημασία, αλλά επηρεάζει ουσιαστικά και τις πολιτικές ισορροπίες στη Βουλή. Το ΕΛΑΜ δεν εμφανίζεται πλέον ως μια περιορισμένη δύναμη διαμαρτυρίας, αλλά ως ένας παράγοντας με αυξημένη επιρροή στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στις επιτροπές, στις πιθανές συνεργασίες και ενδεχομένως στις μελλοντικές πολιτικές και προεδρικές εξελίξεις. Σε ένα πολιτικό σκηνικό που για χρόνια χαρακτηριζόταν από σταθερούς και προβλέψιμους συσχετισμούς, η ενίσχυση του ΕΛΑΜ καταγράφει μετατόπιση μέρους του εκλογικού σώματος προς πιο αυστηρές και σκληρές πολιτικές θέσεις, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, το Κυπριακό και γενικότερα η αντισυστημική ψήφος.

Η είσοδος του Άλματος και της Άμεσης Δημοκρατίας στη Βουλή, αποτέλεσε ένα από τα πιο ηχηρά μηνύματα της εκλογικής αναμέτρησης. Τα δύο κόμματα εξασφάλισαν από τέσσερις έδρες, καλύπτοντας πολιτικό χώρο που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν προνομιακό πεδίο για κεντρώους σχηματισμούς και μικρότερα παραδοσιακά κόμματα.

Το Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, φαίνεται πως αξιοποίησε τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, καθώς και τη συζήτηση γύρω από τη διαφθορά και την ανάγκη πολιτικής λογοδοσίας. Παρουσιάστηκε ως μια νέα πολιτική δύναμη που εκφράζει την απαίτηση για μεταρρυθμίσεις και σύγκρουση με τις παλιές πολιτικές πρακτικές.

Από την άλλη πλευρά, η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου, στηρίχθηκε κυρίως στη δυναμική των ψηφιακών μέσων, στην αντισυμβατική επικοινωνία και στην απογοήτευση μέρους των πολιτών από το παραδοσιακό πολιτικό σκηνικό. Το ζητούμενο πλέον είναι αν η κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος θα αποκτήσει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο ή αν θα παραμείνει κυρίως σε επίπεδο επικοινωνιακής απήχησης. Η λειτουργία της Βουλής, άλλωστε, απαιτεί πολιτική παραγωγή και όχι μόνο διαδικτυακή επιρροή.

Την ίδια στιγμή, τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα διατηρούν σημαντική παρουσία, χωρίς όμως την απόλυτη κυριαρχία του παρελθόντος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ εξασφάλισαν 17 και 15 έδρες αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούν να διαθέτουν ισχυρούς κομματικούς μηχανισμούς και σταθερή εκλογική βάση.

Παρά την αντοχή τους, ωστόσο, είναι φανερό ότι η πολιτική τους επιρροή δεν έχει την ίδια δυναμική με προηγούμενες περιόδους. Ο ΔΗΣΥ παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη χωρίς να ανακτά πλήρως την παλαιότερη ηγεμονία του, ενώ το ΑΚΕΛ διατηρεί τη δύναμή του χωρίς να εμφανίζει προοπτική σημαντικής ανόδου. Γύρω από τους δύο βασικούς πυλώνες του πολιτικού συστήματος ενισχύονται πλέον κόμματα που εκφράζουν την κοινωνική δυσαρέσκεια, την απογοήτευση και την αντισυστημική ψήφο.

Το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει πως οι πολίτες δεν εγκατέλειψαν τα μεγάλα κόμματα, αλλά επέλεξαν να τους στείλουν ένα σαφές μήνυμα προειδοποίησης και πίεσης για αλλαγές.

Πηγή: CYPRUS TIMES, PHILENEWS