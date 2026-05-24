Κύπρος: Στις κάλπες 569.182 ψηφοφόροι για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές – Το διακύβευμα και οι προκλήσεις της επόμενης μέρας

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα 569.182 ψηφοφόροι στην Κύπρο για την ανάδειξη των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο από τις 07:00 έως τις 18:00, με ωριαία διακοπή το μεσημέρι (12:00-13:00). Παράλληλα, λειτουργούν 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό: 5 στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη, 4 στο Λονδίνο και 1 στις Βρυξέλλες.

Στις εκλογές συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφιοι, με τη συντριπτική πλειονότητα (743 άτομα) να πλαισιώνει περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 9 διεκδικούν την ψήφο ως μεμονωμένοι. Σε ό,τι αφορά τη φυλετική εκπροσώπηση, το 70,3% των υποψηφίων είναι άνδρες και το 29,7% γυναίκες. Ανάμεσα στα κύρια κόμματα που λαμβάνουν μέρος είναι ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, το ΔΗΚΟ, το ΑΛΜΑ, η Άμεση Δημοκρατία (του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου), το Volt Κύπρου, το Κίνημα Κυνηγών, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ και οι Οικολόγοι. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί επίσημα το μεσημέρι της Δευτέρας, 25 Μαΐου 2026, με την τελετή ανακήρυξης των νέων βουλευτών.

Το διακύβευμα των εκλογών

Η μάχη για την κορυφή παραμένει υπόθεση των δύο παραδοσιακών πόλων, με τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ να διεκδικούν την πρώτη θέση. Αν και ο Δημοκρατικός Συναγερμός διατηρεί ένα ισχνό προβάδισμα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η διαφορά δεν του εξασφαλίζει αίσθημα ασφάλειας. Την ίδια ώρα, το ΔΗΚΟ παλεύει να υπερασπιστεί τη θέση του ως ο τρίτος ισχυρός πόλος του συστήματος, δεχόμενο όμως έντονες πιέσεις τόσο από την άνοδο του ακροδεξιού ΕΛΑΜ όσο και από την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η δυναμική του ΕΛΑΜ, το οποίο εμφανίζεται ενισχυμένο και διεκδικεί με αξιώσεις την τρίτη θέση. Παράλληλα, νεοσύστατα σχήματα όπως το «Άλμα» του πρώην γενικού ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και το προοδευτικό Volt επιχειρούν να εισέλθουν δυναμικά στο κοινοβούλιο. Τα σχήματα αυτά επενδύουν στην αντισυστημική ψήφο, εκμεταλλευόμενα τη φθορά των παραδοσιακών κομμάτων και το αίτημα των πολιτών για βαθιές θεσμικές αλλαγές. Στον αντίποδα, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι και ΔΗΠΑ δίνουν τη δική τους μάχη για την πολιτική τους επιβίωση, στοχεύοντας στον περιορισμό των εκλογικών τους απωλειών.

Το ποσοστό συμμετοχής αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα της αναμέτρησης. Μια μαζική προσέλευση στις κάλπες ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο νέων πολιτικών δυνάμεων, ενώ η αυξημένη αποχή τείνει να ευνοεί τα παραδοσιακά κόμματα που διαθέτουν συμπαγή εκλογική βάση και ισχυρούς οργανωτικούς μηχανισμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η στάση των νεότερων ψηφοφόρων, από τους οποίους αντλούν σημαντική δυναμική τα κόμματα διαμαρτυρίας και οι νεότεροι σχηματισμοί, αλλά όπου παραδοσιακά καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά αποχής.

Η επόμενη ημέρα φέρνει μεγάλες προκλήσεις. Οι διεργασίες για την εκλογή του Προέδρου του σώματος, η ψήφιση των προϋπολογισμών, η διασφάλιση νομοθετικών πλειοψηφιών και, πρωτίστως, οι στρατηγικές συμμαχίες στον ορίζοντα των Προεδρικών Εκλογών του 2028, θα εξαρτηθούν από τις ισορροπίες μιας Βουλής που αναμένεται σαφώς πιο πολυκερματισμένη και απρόβλεπτη από την προηγούμενη.

Για το Προεδρικό Μέγαρο, η κάλπη θα αποτελέσει ένα ισχυρό κριτήριο όχι μόνο για τις αντοχές των δυνάμεων που στηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά κυρίως για τον βαθμό δυσκολίας που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στην προσπάθεια εξασφάλισης συναινέσεων κατά το υπόλοιπο της θητείας της.

Τα μηνύματα των κομμάτων πριν από τις κάλπες

ΔΗΣΥ

Πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα της Κύπρου έστειλε στο τελικό προεκλογικό της μήνυμα η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου λέγοντας ότι «θέλουμε μια Βουλή με τους καλύτερους εκπροσώπους και τους πιο αξιόλογους ανθρώπους για να έχουμε μια χώρα ασφαλή και μια οικονομία που να μπορεί να στηρίζει τον κάθε άνθρωπο».

Επισήμανε ότι παρά τις πολιτικές διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν, υπάρχει ένας κοινός στόχος που ενώνει την κοινωνία και που είναι «μια ασφαλής χώρα και μια σταθερή οικονομία που να μπορεί να στηρίζει ουσιαστικά κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη».

Απευθυνόμενη στους πολίτες που αντιμετωπίζουν τα κόμματα με επιφύλαξη, είπε ότι κατανοεί τις αγωνίες, την απογοήτευση και την κούραση που αισθάνονται και πρόσθεσε πως σέβεται απόλυτα το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη δεν δίνεται εύκολα. Ωστόσο σημείωσε ότι το διακύβευμα της επόμενης ημέρας είναι καθοριστικό, καθώς η νέα Βουλή θα κληθεί να λάβει αποφάσεις μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές και πολιτικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, η χώρα χρειάζεται μια Βουλή που να την προστατεύει, να ελέγχει πολιτικές, να προωθεί μεταρρυθμίσεις και να δίνει ουσιαστικές λύσεις στα πιεστικά προβλήματα των πολιτών.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους νέους, στις οικογένειες και σε κάθε πολίτη που δικαιούται να ατενίζει την επόμενη μέρα με περισσότερη αισιοδοξία και ελπίδα, η Αννίτα Δημητρίου έκλεισε το μήνυμά της καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις εκλογές της Κυριακής, ώστε, όπως ανέφερε, «τη Δευτέρα να πάμε όλοι μαζί υπεύθυνα μπροστά».

ΑΚΕΛ

Το μήνυμα του για τις βουλευτικές εκλογές με την ολοκλήρωση της προεκλογικής περιόδου, έστειλε στους Κύπριους ψηφοφόρους ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ζητώντας την στήριξή τους για να συνεχίσει το κόμμα να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους στη Βουλή.

«Στο ΑΚΕΛ μάθαμε να σας κοιτάμε στα μάτια. Έτσι και σήμερα, που κλείνει ο προεκλογικός κύκλος, σας κοιτάμε στα μάτια και σας ζητούμε να μας στηρίξετε με την ψήφο σας. Χρειαζόμαστε την στήριξή σας γιατί μόνο με αυτή θα μπορούμε να υπερασπιστούμε στη Βουλή τα δικαιώματα και τις ανάγκες σας», αναφέρει και προσθέτει: «Για να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην αυθαιρεσία των μεγάλων συμφερόντων και κατεστημένων, ενάντια στις ανισότητες».

ΔΗΚΟ

Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε όσα πετύχαμε και να χτίσουμε ακόμη περισσότερα, αναφέρει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, στην τελική προεκλογική του δήλωση.

«Η Κύπρος μπορεί και δικαιούται περισσότερα. Περισσότερη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μας, περισσότερη ασφάλεια για τις οικογένειές μας, περισσότερη φροντίδα για την κοινωνία μας», σημειώνει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

«Τα τελευταία χρόνια, ο λαός μας απέδειξε ότι όταν υπάρχει σταθερότητα, τόλμη και πείσμα, η Κύπρος μπορεί να πετυχαίνει θαύματα. Τώρα είναι η ώρα να προστατεύσουμε όσα πετύχαμε και να χτίσουμε ακόμη περισσότερα», προσθέτει ο Νικόλας Παπαδόπουλος.

«Αυτό που χρειάζεται ο λαός μας δεν είναι μιζέρια και απελπισία. Δεν είναι ισοπέδωση και εύκολα συνθήματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, όραμα και αποφασιστικότητα», αναφέρει.

«Με ξεκάθαρες θέσεις το ΔΗΚΟ ήταν και θα παραμείνει μια δύναμη ευθύνης για την κοινωνία και για την Κύπρο. Η Κύπρος έχει προοπτική. Η Κύπρος έχει μέλλον. Ας το διασφαλίσουμε. Αυτή την Κυριακή ψηφίζουμε ΔΗΚΟ», καταλήγει.

ΕΛΑΜ

Στο τελικό του μήνυμα πριν την κάλπη, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου έκανε λόγο για ώρα σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον της Κύπρου.

Σε γραπτή του δήλωση ανέφερε ότι οι εκλογές αυτές δεν αφορούν μόνο τα πρόσωπα και τις πολιτικές ομάδες που θα αναλάβουν το νομοθετικό έργο τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά αφορούν το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της ίδιας της Κύπρου.

Σημείωσε παράλληλα ότι «το ΕΛΑΜ δεν είναι ένα ακόμη πολιτικό πείραμα», αναφέροντας ότι είναι η δύναμη των ανθρώπων που αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με την παρακμή, την αδικία και την εγκατάλειψη της πατρίδας μας.

ΔΗΠΑ

Έκκληση προς τους πολίτες να ψηφίσουν υπεύθυνα απηύθυνε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, σημειώνοντας ότι η Κύπρος δεν μπορεί να αφεθεί «στα χέρια καιροσκόπων και ακραίων στοιχείων, ούτε σε ανθρώπους με εμμονές και ισοπεδωτικές αντιλήψεις, ούτε σε όσους δηλώνουν άγνοια και επιδιώκουν πειραματισμούς».

ΕΔΕΚ

«Αυτές οι εκλογές είναι κάτι περισσότερο από μια πολιτική αναμέτρηση. Είναι μια μάχη για το ποια Κύπρο θέλουμε» είπε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου.

Προσεθεσε ότι η ΕΔΕΚ δεν ζητά απλώς ψήφο αλλά δύναμη για να συνεχίσει να αγωνίζεται για την Κύπρο και τον λαό της και εξέφρασε βεβαιότητα ότι η ΕΔΕΚ επιστρέφει γιατί «είναι κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου». Πρόσθεσε ότι είναι η ώρα «να σηκώσουμε ξανά τη σημαία ψηλά. Η ώρα να αποδείξουμε ότι κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την ΕΔΕΚ από το παρόν και το μέλλον της Κύπρου».

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ σε ανακοίνωσή του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, κάλεσε τον λαό να κρίνει με βάση τη σοβαρότητα και τις πολιτικές προτάσεις λέγοντας ότι η ΕΔΕΚ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των αγώνων στη νέα Βουλή.