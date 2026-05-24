Ρωσικός πύραυλος έπεσε κοντά σε σχολείο στο Κίεβο – Τι δηλώνει για την επίθεση ο δήμαρχος

Φωτιά ξέσπασε σε σχολείο του Κιέβου μετά από επίθεση με ρωσικό πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 24/02, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο. Σύμφωνα με τον ίδιον, η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε «μαζική ρωσική επίθεση κυρίως «με βαλλιστικούς πυραύλους και drones».

Με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το σχολείο που χτυπήθηκε βρίσκεται στην συνοικία Σεφτσενκίφκσι. Σε δηλώσεις του ο Κλίτσκο υποστήριξε πως το πλήγμα του ρωσικού πυραύλου ήταν «κοντά» σε σχολείο και τα συντρίμμια εκτοξεύθηκαν ακόμη και σε είσοδο καταφυγίου όπου είχαν σπεύσει κάτοικοι για να προστατευθούν.

Οι αρχές εκτιμούν πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δέκα έχουν τραυματιστεί.

В Шевченківському районі, в наслідок ворожого обстрілу, горить будинок. pic.twitter.com/D9aVBldjoC — Київ Оперативний (@KyivOperativ) May 24, 2026