Ο Ζελένσκι διαμαρτύρεται – Είναι άδικο για την Ουκρανία να μην έχει λόγο στην ΕΕ

Με επιστολή του στους ηγέτες της ΕΕ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμαρτύρεται έντονα με την γερμανική πρόταση χορήγησης της Ουκρανίας καθεστώτος «συνδεδεμένου μέλους» καθώς αυτό ουσιαστικά φιμώνει τη «φωνή» της χώρας του στην ΕΕ.

Το Κίεβο έχει φωνή και πρέπει να ακούγεται κατά τον Ζελένσκι, αλλά όχι και κατά τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ο οποίος πρότεινε τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε συνεδριάσεις της ΕΕ, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μία πρόταση η οποία, σύμφωνα με τον Μερτς είναι ένα ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη ένταξη στο μπλοκ που θα διευκολύνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή.

Η επιστολή Ζελένσκι στους ηγέτες της ΕΕ

Ο Ζελένσκι διαφωνεί. Σύμφωνα με το Reuters, στην επιστολή του προς τους ηγέτες της ΕΕ την οποία έστειλε αργά το βράδυ της Παρασκευής 22/05, αναφέρει πως η απομάκρυνση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν μετά τις εκλογές του περασμένου μήνα δημιουργεί την ευκαιρία για ουσιαστική πρόοδο στις ενταξιακές συνομιλίες.

«Θα ήταν άδικο για την Ουκρανία να είναι παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να μην έχει λόγο», φαίνεται να αναφέρει ο Ζελένσκι ο οποίος επισημαίνει πως: «Είναι κατάλληλη ώρα να προχωρήσουμε με τη ένταξη της Ουκρανία με ολοκληρωμένο και ουσιαστικό τρόπο».

Αποδέκτες της επιστολές Ζελένσκι ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης (προεδρία Συμβουλίου ΕΕ).

Φυσικά ο Ουκρανός ηγέτης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους στη διάρκεια του πολέμου και υπενθύμισε πως η Ουκρανία λειτουργεί ως ανάχωμα στη ρωσική επιθετικότητα για ολόκληρο το 27μελές μπλοκ. «Υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη –πλήρως, όχι μερικώς, και όχι με ημίμετρα», ανέφερε συμπληρώνοντας πως: «Η Ουκρανία αξίζει μια δίκαιη προσέγγιση και ίσα δικαιώματα εντός της Ευρώπης».