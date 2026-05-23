Τσουκαλάς για Καρυστιανού: Έχει επιλέξει μια ατζέντα που φαίνεται να ακουμπάει στο μαλακό υπογάστριο του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας

Enikos Newsroom

Πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς
«Ο κόσμος θέλει συνέπεια, ανθεκτικότητα, πολιτικό σχέδιο, δομική και πολυθεματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα έχουμε δύο διακριτικά πολιτικά σχέδια: ή συνεχίζουμε την πολιτική αυτή με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως με συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο ή επιλέγουμε ΠΑΣΟΚ και έχουμε κυβέρνηση προοδευτική με άλλο στίγμα», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΟΡΕΝ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκτίμησε ότι το νεοϊδρυθέν κόμμα της κ. Καρυστιανού «έχει επιλέξει μια ατζέντα που φαίνεται να ακουμπάει στο μαλακό υπογάστριο του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία χάνει πολλαπλά». «Διότι και το δεξιό κομμάτι έχει άλλες επιλογές, αλλά παράλληλα και ο παραδοσιακός κόσμος της Νέας Δημοκρατίας αντιλαμβάνεται ότι ένα κόμμα που εκπροσωπείται από τον Άδωνι Γεωργιάδη δεν έχει καμία σχέση με το ιστορικό κόμμα του Κωνσταντίνου και του Κώστα Καραμανλή», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στο αναμενόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου διερωτήθηκε «γιατί υπάρχει α λα καρτ κριτική περί μοναχικού δρόμου στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει επίσης επιλέξει μοναχικό δρόμο».

Τι είπε για τις υποκλοπές

Σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών, ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση «να ζητήσει συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προπαγάνδα και όλο το ψευδοαφήγημα που κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη. Τέσσερα χρόνια του έλεγαν “έλα να σε ενημερώσουμε στο αυτί και προφορικά” και ο κ. Δεμίρης είπε ότι δεν είχε καμία εικόνα για τους λόγους παρακολούθησης και ότι δεν βρήκε φυσικό φάκελο με την αίτηση. Άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί και να έγινε προφορικά η εντολή παρακολούθησης, στο μιλητό» και συμπλήρωσε πως «αν αφορά τον Ανδρουλάκη, μπορεί να αφορά και τον Γεωργιάδη και τον Δένδια και τον Χατζηδάκη και πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία παρακολουθήθηκαν και ήταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου».

Ο εκπρόσωπος Τύπου υπενθύμισε ότι το 2022 έγινε Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία «το σώμα της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αναφέρει ότι υπάρχουν μάρτυρες, που έγιναν αποδεκτές οι μαρτυρίες τους, οι οποίοι λένε ότι πήγαιναν με σκονάκι με στημένες ερωτήσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, έγινε μια εξεταστική με την τράπουλα σημαδεμένη. Όμοια, λοιπόν, πήγε να γίνει τώρα. Δεν απαντάει η κυβέρνηση. Γιατί τότε 120, γιατί τώρα 151;», ανέφερε και τόνισε ότι «η εθνική ασφάλεια είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και… δεν πρέπει να μιλήσουμε στη Βουλή, μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά, όταν παρακολουθούν τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν μας πολυνοιάζει. Ή όταν παρακολουθούν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον υπουργό που υπογράφει τις επενδύσεις, δεν μας πειράζει. Αυτή είναι μια α λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας».

