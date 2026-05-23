Ειρήνη Αγαπηδάκη: Το «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσηλεύτριες μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή

Enikos Newsroom

Πολιτική

Αγαπηδάκη
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γιατρούς και νοσηλευτές του «Ευαγγελισμού» που την φρόντισαν μετά την περιπέτεια με την υγεία της, είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, με ανάρτησή της στο Facebook.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή η Ειρήνη Αγαπηδάκη αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό».

«Ευγνώμων στις νοσηλεύτριες, τους γιατρούς που μας φροντίζουν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις αμέτρητες ευχές. Τίποτε σοβαρό, λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε τη δουλειά, για όσα οφείλουμε στους πολίτες» ανέφερε στην ανάρτησή της η κ. Αγαπηδάκη.

Η επίσκεψη στο Κέντρο Φιλίας Ηλικιωμένων Χαϊδαρίου

Σήμερα, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Φιλίας Ηλικιωμένων Χαϊδαρίου, μαζί με τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο δράσης πρόληψης και δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση πραγματοποιήθηκε αρχικά στο Κέντρο Φιλίας Ηλικιωμένων Χαϊδαρίου και συνεχίστηκε με κατ’ οίκον επισκέψεις, όπου γιατροί και νοσηλευτές των Κινητών Ομάδων Υγείας παρείχαν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και υπηρεσίες φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, σπιρομετρήσεις και καρδιογραφήματα.

 41.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν από τις Κινητές Ομάδες Υγείας – Σε τροχιά υλοποίησης οι νέες δομές στη Δυτική Αθήνα

«Oι υπηρεσίες υγείας πρέπει να φθάνουν απρόσκοπτα και δωρεάν σε κάθε σπίτι, χωρίς αποκλεισμούς — ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και στα άτομα με αναπηρία.” δήλωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμπληρώνοντας ότι “από την έναρξη του προγράμματος έως και τον Απρίλιο του 2026, οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ έχουν εξετάσει περισσότερους από 41.000 πολίτες σε όλη τη χώρα, 10.000 έλαβαν κατ’ οίκον υγειονομική φροντίδα, περισσότεροι από 6.000.000 πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις μέσω του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ενώ περισσότεροι από 200.000 διαγνώστηκαν έγκαιρα μέσω του εθνικού προγράμματος. “Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν στη διάθεσή τους μια δωρεάν υπηρεσία υγείας, σε όλη τη χώρα, όπου ο γιατρός έρχεται στην πόρτα τους», τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός , υπογραμμίζοντας ότι «οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

Επίσης, η Ειρήνη Αγαπηδάκη ενημέρωσε και για την πορεία υλοποίησης του δικτύου των νέων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Αθήνα, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στην Πετρούπολη και στα Άνω Λιόσια
  • Την ίδρυση και μετατροπή του 2ου Κέντρου Υγείας Περιστερίου σε Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας
  • Το Παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» στο Ίλιον
  • Το Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι.

