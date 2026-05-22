Για προληπτικούς λόγους στον Ευαγγελισμό η Ειρήνη Αγαπηδάκη – «Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας» λένε οι γιατροί

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Ειρήνη Αγαπηδάκη
Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο της Βουλής με δύσπνοια και διαπιστώθηκε ότι έχει χαμηλό επίπεδο οξυγόνου. Εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφθασε άμεσα στη Βουλή, την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας»

«Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας» αναφέρει σε δήλωσή της η Μαρίνα Χατζηδημητρίου, συνεργάτιδα της Ειρήνης Αγαπηδάκη.

 

