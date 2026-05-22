Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Enikos Newsroom

Κοινωνία

κοράκι Θεσσαλονίκη
Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από κοράκι που τους επιτέθηκε στην προσπάθειά του να προστατεύσει το μικρό του, το οποίο, είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο της οδού Ολυμπιάδος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη voria.gr, τα τραύματα προήλθαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς, όταν έβλεπε κάποιον από τους περαστικούς να πλησιάζει προς το σημείο όπου ήταν το μικρό του επιτίθετο αιφνιδιαστικά στους ανυποψίαστους περαστικούς. 

Έντρομοι κάτοικοι της περιοχής και οι υπάλληλοι ενός γειτονικού σούπερ μάρκετ ειδοποίησαν την αστυνομία από όπου, όπως υποστηρίζουν, δήλωσαν αναρμόδιοι και τους παρέπεμψαν στον δήμο, ενώ από εκεί τους είπαν ότι πρέπει να καλέσουν κάποια φιλοζωική.

Εν τω μεταξύ το πτηνό συνέχιζε να επιτίθεται και να τρομάζει τους περαστικούς από το σημείο με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι ένοικοι των γύρω διαμερισμάτων εγκατέλειπαν έντρομοι τα μπαλκόνια τους και έκλειναν πόρτες και παράθυρα.

Τελικά τη λύση, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, την έδωσε ένας καταστηματάρχης, ο οποίος, αφού φόρεσε κράνος μοτοσικλέτας και πήρε μια σκούπα ώστε να προφυλαχθεί από τις επιθέσεις του κορακιού, περισυνέλεξε σε ένα χαρτοκιβώτιο το μικρό και το μετέφερε σε γειτονικό μικρό πάρκο, όπου το άφησε, προκειμένου να το εντοπίσει η τρομαγμένη μητέρα του, όπως κι έγινε.

Καλά στην υγεία τους είναι και οι τραυματίες, καθώς ένας φαρμακοποιός της περιοχής περιποιήθηκε τις αμυχές και τις μικρές πληγές που τους προκάλεσε το κοράκι.

Δείτε το βίντεο:

