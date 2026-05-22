Ομόνοια: Έπιασε από τον λαιμό πιστό μέσα σε εκκλησία και του άρπαξε το τσαντάκι – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του

Ληστεία έλαβε χώρα μέσα σε εκκλησία στην περιοχή της Ομόνοιας, με δράστη έναν 37χρονο αλλοδαπό, ο οποίος και συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, όταν ο κατηγορούμενος προσέγγισε άνδρα που βρισκόταν στο εσωτερικό του ναού. Σύμφωνα με την αστυνομία, τον ακινητοποίησε πιάνοντάς τον από τον λαιμό και του αφαίρεσε τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το συμβάν από πολίτη.

Μετά από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τον 37χρονο τη στιγμή που επιχειρούσε να διαφύγει.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος προέβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.