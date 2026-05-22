Χαλκιδική: Νεκρός 45χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Τα πρώτα λόγια του οδηγού

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5) στη Χαλκιδική, όταν ένας 45χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι στην περιοχή της Νέας Φώκαιας, όταν ένα διερχόμενο όχημα χτύπησε τον 45χρονο, στον κεντρικό δρόμο της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον οδηγό να δηλώνει «σοκαρισμένος» στα διασωστικά κλιμάκια.

Το άψυχο σώμα του 45χρονου μεταφέρεται στο τοπικό Κέντρο Υγείας, ενώ στο νοσοκομείο αναμένεται να διακομιστεί και ο οδηγός του αυτοκινήτου.