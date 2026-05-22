Χανιά: «Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι…» – Τι λέει ο κτηνοτρόφος που εντόπισε το άψυχο σώμα του γιατρού

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

νεκρός γιατρός Χανιά
«Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι. Πήγα πιο κοντά και κατάλαβα ότι είναι κάποιος πεθαμένος», δηλώνει ο κτηνοτρόφος που εντόπισε το άψυχο σώμα του 33χρονου γιατρού, χθες το απόγευμα, στον Τζιτζιφέ του δήμου Αποκορώνου, στα Χανιά.

Ο κτηνοτρόφος, που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε ότι ήταν περίπου μεταξύ 4 και 5 το απόγευμα της Πέμπτης (21/5), όταν κατέβηκε με τα πρόβατά του στο σημείο κοντά στην εκκλησία, στην περιοχή που καλύπτεται από πυκνή βλάστηση και η πρόσβαση είναι δύσκολη.

Με τρεμάμενη φωνή μίλησε στο CRETA24 για την στιγμή που είδε μπροστά του τη σορό, που, όπως αποδείχτηκε, αργότερα ανήκει στον επί μήνες αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο.

Τρομαγμένος και καθώς δεν είχε κινητό τηλέφωνο μαζί του, πήγε στο σπίτι του και επικοινώνησε με φίλους του ώστε να βρουν τα τηλέφωνα των αρχών, αλλά και να τον καθησυχάσουν καθώς αδυνατούσε να συνειδητοποιήσει πώς βρέθηκε μπροστά σε ένα τόσο μακάβριο θέαμα.

Δύσκολα προσβάσιμο το σημείο

Όπως τόνισε ο βοσκός, το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η βασική πρόσβαση γίνεται από μονοπάτι κοντά στην εκκλησία, ενώ από άλλες πλευρές η διέλευση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της βλάστησης.

«Κατεβαίνεις, αλλά δεν είναι εύκολο. Από αλλού θέλει ζόρι να μπεις», ανέφερε, εξηγώντας πως το μονοπάτι ουσιαστικά σταματά σε κάποιο σημείο και η συνέχεια γίνεται μέσα σε πυκνά χόρτα και δύσκολο έδαφος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι βόσκει τα πρόβατά του στην περιοχή είχε καιρό να κατέβει στο συγκεκριμένο σημείο. Εκείνη την ημέρα, όπως είπε, αποφάσισε να κατέβει χαμηλότερα για να ελέγξει τον χώρο και τη βλάστηση.

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, δήλωσε βαθιά στενοχωρημένος για όσα συνέβησαν: «Στενοχωρήθηκα πολύ με αυτό το πράγμα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα».

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 33χρονος γιατρός και πώς βρέθηκε νεκρός στην απομονωμένη περιοχή. Υπενθυμίζεται πως το σενάριο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, θεωρείται πιο πιθανό το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Τα σενάρια για την διαδρομή του 33χρονου γιατρού

Το CRETA24 βρέθηκε νωρίτερα στο σημείο και συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Καντάνου, Φαντελή Καπαρουδάκη, ο οποίος προσπάθησε να «χαρτογραφήσει» τη διαδρομή που έκανε ο 33χρονος γιατρός.

Όπως ανέφερε, οι εθελοντές συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις έρευνες, οι οποίες για αρκετές ημέρες ήταν άκαρπες λόγω της μορφολογίας της περιοχής και της δυσκολίας πρόσβασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σορός του Αλέξη Τσικόπουλου εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά σε ευθεία γραμμή. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη από ορισμένες κατευθύνσεις. Η σορός του βρέθηκε στην περιοχή «Ριζίτικο», ανάμεσα στα χωριά Φρες και Τζιτζιφές.

Ο ίδιος εκτίμησε πως ο άτυχος άνδρας πιθανότατα πέρασε μέσα από το χωριό και κινήθηκε προς το σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε νεκρός. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να περιπλανήθηκε για ημέρες στην περιοχή, ακόμη και προς τα Λευκά Όρη, καθώς το σημείο βρίσκεται στις πρόποδες του βουνού.

«Υπάρχει ένα μονοπάτι που καταλήγει ουσιαστικά σε αδιέξοδο και δεν χρησιμοποιείται σχεδόν από κανέναν. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ακόμη και η πρόσβαση πεζών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Εξήγησε, επίσης, ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές εκκλησίες, γεγονός που ίσως προκάλεσε σύγχυση στον Αλέξη Τσικόπουλο κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στο όχημά του, το οποίο είχε αφήσει κοντά σε εκκλησάκι.

«Ίσως να είδε κάποια εκκλησία και να νόμιζε πως βρίσκεται κοντά στο αυτοκίνητό του. Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζουμε», είπε.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική κατάληξη στο θρίλερ της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού.

