Κουντουρά στην Κομισιόν: Ζητεί αυστηρά μέτρα για δραστική καταπολέμηση της οικονομικής απάτης σε βάρος των πολιτών μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενα Κουντουρά, κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν με την οποία ζητεί άμεσα να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα οικονομικής απάτης σε βάρος εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, μέσω παραπλανητικών διαδικτυακών διαφημίσεων στις πολύ μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρέμβασή της πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων καταγγελιών και της επιστολής που υπέβαλαν στην Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών BEUC και 29 ενώσεις καταναλωτών από 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων οι ελληνικές οργανώσεις ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ, σχετικά με παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και συγκεκριμένα της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Στην ερώτησή της, η Έλενα Κουντουρά επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των καταγγελιών και σχετικής έρευνας των ενώσεων καταναλωτών, μόνο στο διάστημα Δεκεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026 καταγγέλθηκαν περίπου 900 διαφημίσεις που φέρονται να παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προωθώντας οικονομικές απάτες, παραπλανητικά προϊόντα ή απαγορευμένες υπηρεσίες.

Βάσει της έρευνας, περισσότερες από τις μισές αναφορές και καταγγελίες (52%) αγνοήθηκαν ή απορρίφθηκαν από τις πλατφόρμες. Λιγότερες από μία στις τρεις παραπλανητικές διαφημίσεις (27%) κατέβηκαν τελικά από τις πλατφόρμες.

Όπως τονίζει η Έλενα Κουντουρά, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές, οι οποίοι συνεχίζουν να εκτίθενται σε απάτες με κίνδυνο σημαντικής οικονομικής απώλειας.

Καθώς εκπονείται ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της διαδικτυακής απάτης, η Έλενα Κουντουρά ζητά από την Κομισιόν:

Άμεσα να διερευνήσει τις καταγγελίες των Ενώσεων Καταναλωτών

Να λάβει μέτρα κατά των πλατφορμών που επιδεικνύουν συστηματική αδράνεια

Να θεσπίσει αυστηρότερο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο ώστε να υιοθετηθούν δεσμευτικές υποχρεώσεις και κυρώσεις σχετικά με την πρόληψη, τον εντοπισμό και την άμεση αφαίρεση παραπλανητικών διαφημίσεων.

Η ερώτηση της Έλενας Κουντουρά στην Κομισιόν:

Καταγγελίες ενώσεων καταναλωτών κατά Πολύ Μεγάλων Διαδικτυακών Πλατφορμών για συστημική αποτυχία αντιμετώπισης οικονομικών απατών μέσω διαφημίσεων

Στις 21 Μαΐου 2026, η BEUC μαζί με 29 ενώσεις καταναλωτών από 27 Κράτη-Μέλη, μεταξύ των οποίων οι ελληνικές ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ, υπέβαλαν στην Επιτροπή και στους αρμόδιους εθνικούς Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών επίσημες καταγγελίες κατά Πολύ Μεγάλων Διαδικτυακών Πλατφορμών, βάσει του άρθρου 53 της DSA, έπειτα από σχετική έρευνα, επειδή φαίνεται να αποτυγχάνουν να αποτρέψουν ψευδείς διαφημίσεις που σχετίζονται με οικονομικές απάτες, παραπλανητικά προϊόντα ή απαγορευμένες υπηρεσίες στις πλατφόρμες τους (Σύμφωνα με την DSA, οι διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να αξιολογούν και να μετριάζουν τους κινδύνους που προκύπτουν από δόλια περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών απατών. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων υποχρεώσεων, τη διασφάλιση διαφάνειας σχετικά με τις διαφημίσεις και τους διαφημιζόμενους, την παροχή αποτελεσματικών και φιλικών προς τον χρήστη μηχανισμών για την αναφορά απατών, και τη λήψη άμεσων μέτρων για την απομάκρυνση απατεώνων από τις υπηρεσίες τους).

Σύμφωνα με την έρευνα, μεταξύ 12/2025-03/2026, περίπου 900 διαφημίσεις αναφέρθηκαν ότι παραβίαζαν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απ’ αυτές, οι πλατφόρμες κατέβασαν μόνο το 27% των διαφημίσεων, ενώ το 52% των αναφορών απορρίφθηκαν ή αγνοήθηκαν. Υποστηρίζεται πως εκατοντάδες οικονομικές απάτες εξακολουθούν να είναι ενεργές, δημιουργώντας κίνδυνο για περαιτέρω οικονομικές απώλειες και βλάβες σε βάρος εκατομμυρίων ευρωπαίων καταναλωτών (Στο πλαίσιο αυτό καταγγέλλονται παραβιάσεις των άρθρων 16, 20, 23-25, 34-35 και 39 της DSA).

Λαμβάνοντας υπόψη το επικείμενο ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαδικτυακής Απάτης, ερωτάται η Επιτροπή: