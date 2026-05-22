Κρήτη: Βαριές διώξεις σε βάρος βασικών κατηγορουμένων για τα ναρκωτικά – Τι λένε οι συνήγοροι υπεράσπισης

Enikos Newsroom

Κοινωνία

ναρκωτικά Κρήτη
Αντιμέτωποι με βαριές ποινικές διώξεις βρίσκονται οι βασικοί κατηγορούμενοι για τις υποθέσεις των ναρκωτικών, που διαχωρίστηκαν από το σκέλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας άσκησε διώξεις σε βάρος των βασικών κατηγορουμένων για:

-συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

-ένταξη ως μέλους σε εγκληματική οργάνωση, για την οργάνωση της οποίας δεν έχει τη διεύθυνση

-διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τελεσθείσα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης υπό τις μορφές της αγοράς, κατοχής, μεταφοράς, αποθήκευσης, πώλησης και διανομής ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το cretalive.gr η εισαγγελέας άσκησε διώξεις σε αρκετές περιπτώσεις και για πλημμελήματα, που θα εκδικαστούν στο Αυτόφωρο.

Τι λένε οι δικηγόροι τους

Ως προς τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου Ζωνιανού, Διονύσης Βέρρας ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, υπογραμμίζοντας ότι ύστερα από τόσους μήνες παρακολούθησης, δεν γίνεται καμία αναφορά στη βλάβη που προκλήθηκε από την φερόμενη απάτη. «Τελικά τι ζημία έχει προκληθεί; Αυτά συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Κυνηγάμε μάγισσες…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εμφανίστηκε μάλιστα ιδιαίτερα αιχμηρός για το γεγονός ότι όλη η προανάκριση, όπως είπε, στηρίζεται αποκλειστικά σε επισυνδέσεις.

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Κοκοσάλης έκανε λόγο για μία υπερτροφική ποινική δίωξη.

Ο δικηγόρος Νίκος Στειακάκης που εκπροσωπεί μία από τις δύο φερόμενες εγκληματικές ομάδες-μέλη οικογένειας, σχολίασε σε πρώτη φάση ότι αναμένουν να πάρουν στα χέρια τους τη δικογραφία, προκειμένου να τη μελετήσουν και να προσδιορίσουν τους ρόλους και τυχόν ευθύνες του καθενός. Όπως είπε, δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη ή οριζόντια ποινική δίωξη.

 

