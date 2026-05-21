Κρήτη: Με… άρωμα ΟΠΕΚΕΠΕ η εξάρθρωση των δύο εγκληματικών οργανώσεων – Οι 18 συλλήψεις, ο συνδετικός κρίκος και τα «δανεικά» ζώα

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρεται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη κατοχή όπλων και απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ταυτόχρονες εφόδους σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και υπαίθριους χώρους, σε περιοχές από τα Ζωνιανά και το Ηράκλειο έως το Λασίθι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί από υπηρεσίες της Κρήτης, υπό την εποπτεία της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Οι Αρχές πραγματοποίησαν περισσότερες από 20 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια, ενώ βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε στιγμές από τις συλλήψεις και τις εφόδους.

Ο βασικός πυρήνας της δικογραφίας αφορά δύο εγκληματικές οργανώσεις με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, οι οποίες φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη διακίνηση κοκαΐνης σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Μία τρίτη ομάδα φέρεται να λειτουργούσε υποστηρικτικά ως ενδιάμεσος κρίκος στη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο συνδετικός κρίκος

Κεντρικό ρόλο στη διασύνδεση των ομάδων φέρεται να είχε ένας 21χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, λειτουργούσε ως κρίκος επικοινωνίας μεταξύ των δικτύων. Οι Αρχές αποδίδουν επίσης ενεργό ρόλο σε μέλη οικογενειών, μεταξύ των οποίων πατέρες, μητέρες, γιοι, αδέλφια και σύζυγοι βασικών προσώπων.

Οι αγοραπωλησίες κοκαΐνης φέρονται να γίνονταν σε σημεία του Ηρακλείου, του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Γάζι, στην Αγία Πελαγία και στην Αχλάδα. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να εκτεινόταν επίσης σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Μυλοποτάμου και του Λασιθίου.

«Αυτοί που έχουν ξεθαρρέψει θα πληρώσουν πολύ ακριβά το τίμημα. Δηλαδή μετά από λίγο καιρό μόλις τους προφυλακίσουν και τους ορίσουν δικάσιμη, αυτοί κάτι τύποι που βγαίνουν τώρα και τους κατηγορούν θα πρέπει να κρυφτούν γιατί είναι πολύ κακά παιδιά» ανέφερεμάρτυρας στο MEGA.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, περισσότερα από πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης, περίπου 34.000 ευρώ, όπλα, φυσίγγια, οχήματα, μία μοτοσικλέτα, χιλιάδες ενώτια προβάτων και αυτόματο μετρητή χρημάτων.

Οι Αρχές δέσμευσαν, μέσω της ΑΑΔΕ, περισσότερους από 50 τραπεζικούς λογαριασμούς.

Έπειτα από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

5 κιλά και 203,8 γραμ. ακατέργαστη κάνναβη,

112,77 γραμ. κοκαΐνη,

33.715 ευρώ,

9 πολεμικά τυφέκια και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων,

128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

3 σπαθιά τύπου σαμουράι,

2 μαχαίρια,

1 κυνηγετικό όπλο,

6 ζυγαριές,

6 κροτίδες,

2 ασύρματοι επικοινωνίας,

1 αστυνομική ράβδο,

13 κινητά τηλέφωνα,

12 ι.χ.ε. αυτοκίνητα και

1 δίκυκλη μοτοσυκλέτα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας προέκυψε και υπόθεση που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του φέρονται να είχαν δηλώσει εκατοντάδες ζώα, τα οποία, κατά την έρευνα, δεν κατείχαν στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, η 35χρονη φέρεται να είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα. Όταν οι εμπλεκόμενοι ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να αναζήτησε ζώα από άλλους κτηνοτρόφους, προκειμένου να παρουσιαστούν ως ιδιοκτησία της συζύγου του. Ο 43χρονος δεν εντοπίστηκε στην πρώτη φάση των ερευνών, αλλά συνελήφθη αργότερα στην περιοχή των Δειλινών Ηρακλείου, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οργανώθηκε μεταφορά «δανεικών» ζώων πριν από τον έλεγχο, ενώ αναζητήθηκαν και τα αντίστοιχα ενώτια για την ταυτοποίησή τους. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι κτηνοτρόφος από την περιοχή των Γουβών φέρεται να παραχώρησε στον 43χρονο το κοπάδι και το ποιμνιοστάσιό του, ώστε να εμφανιστούν ως περιουσιακά στοιχεία της 35χρονης.

Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη επτά πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως κατηγορούμενοι για συνέργεια στην απάτη με τις επιδοτήσεις. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για συγγενείς, συντέκνους και φίλους από τα Ζωνιανά, το Καλό Χωριό, τις Γούβες και το Καστέλι.

Λίγες ώρες πριν από τη σύλληψη του 43χρονου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του στα Ζωνιανά, όπου βρισκόταν η σύζυγός του. Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έγιναν αντιληπτές στην περιοχή, κάτοικοι φέρονται να πέταξαν πέτρες, προκειμένου να εμποδίσουν την επιχείρηση.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της αστυνομικής επιχείρησης περιλαμβάνει 18 συλλήψεις, περισσότερους από 70 κατηγορούμενους και εκτεταμένες κατασχέσεις ναρκωτικών, όπλων, χρημάτων και οχημάτων. Η δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες και οι Αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει.