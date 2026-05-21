Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η συγκινητική επανασύνδεση της Πολυξένης με τη Μελισσάνθη και τη Μαγδαληνή

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι
Νέο επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” έρχεται απόψε στις 23:30 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη ξυπνά δίπλα στον Απόστολο προσπαθώντας να αφήσει πίσω την ιστορία με τον Γιάννη και κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το μέλλον, προτείνοντας να προχωρήσουν μαζί σε υιοθεσία.

Αργότερα, μαζί με την Μαγδαληνή, συναντούν επιτέλους την Πολυξένη και στέκονται δίπλα στην αδερφή τους με ψυχραιμία, προσπαθώντας να την στηρίξουν μέσα στο χάος της δημοσιότητας και της απώλειας.

Η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, οργανώνοντας ένα οικογενειακό τραπέζι με σκοπό να φέρει πιο κοντά την Ευγενία και τον Σίμο, την ώρα που η επαγγελματική σύγκρουση του Φωκά με τον συνέταιρό του βαραίνει το κλίμα.

Η Ασπασία επιστρέφει από τον γιατρό με τον Σταύρο και τα παιδιά και έρχεται αντιμέτωπη με τους πρώτους σαφείς περιορισμούς της εγκυμοσύνης της, αναγκασμένη να αποδεχτεί ότι η καθημερινότητά της αλλάζει, όσο κι αν αντιστέκεται σε αυτό.

Η Πολυξένη συνοδεύεται από τη Μάρθα στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει κατάθεση, ενώ η παρουσία των δημοσιογράφων έξω από το σπίτι και η ένταση της διαδικασίας την καταρρακώνουν συναισθηματικά.

