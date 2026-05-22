Κοστίνια: Πολύ κοντά στη μεταγραφή στην Μπράιτον ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Κοστίνια, Ολυμπιακός
Στην Αγγλία και στην Μπράιτον αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Κοστίνια. Ο 26χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους «γλάρους». Οι δύο σύλλογοι δεν έχουν ακόμη οριστική συμφωνία, όμως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Η Μπράιτον, στην οποία αγωνίζονται ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, προσφέρει στον Ολυμπιακό ποσό που, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, κινείται κοντά στα 10 εκατ. ευρώ. Αγγλικές πηγές, ωστόσο, αναφέρουν ότι το τελικό deal αναμένεται να κλείσει στα 13+ εκατ. ευρώ.

Ο αγγλικός σύλλογος προσφέρει στον Κοστίνια συμβόλαιο διάρκειας 5+1 ετών, με σαφώς υψηλότερες αποδοχές από εκείνες που είχε στους Ερυθρόλευκους. Οι ετήσιες απολαβές του Πορτογάλου μπακ εκτιμάται ότι θα φτάνουν κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση του Κοστίνια είχε απασχολήσει και προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Η Μπράιτον και η Μπρέντφορντ είχαν προσεγγίσει τον Ολυμπιακό με προτάσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ, όμως ο πειραϊκός σύλλογος δεν είχε αποδεχθεί τότε την παραχώρησή του.

Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Κοστίνια από τη Ρίο Άβε. Ο 26χρονος μπακ κατέγραψε συνολικά 74 συμμετοχές με τη φανέλα των Πειραιωτών, έχοντας 1 γκολ και 4 ασίστ. Με τους Ερυθρόλευκους κατέκτησε επίσης το νταμπλ και το Super Cup.

Οι κινήσεις για δεξιά μπακ και η παράμετρος… Ρόντινεϊ

Η επικείμενη αποχώρηση του Κοστίνια αλλάζει τα δεδομένα στα άκρα της άμυνας του Ολυμπιακού. Η ομάδα αναμένεται να κινηθεί για δύο δεξιά μπακ, καθώς ο Ροντινέι υπολογίζεται πλέον περισσότερο ως εξτρέμ. Ο Τσάπρας του Λεβαδειακού αποτελεί έναν από τους βασικούς εγχώριους στόχους.

Παράλληλα, πιθανή θεωρείται και η αποχώρηση του Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος μπορούσε να δώσει λύσεις και στη θέση του δεξιού μπακ. Κινητικότητα αναμένεται να υπάρξει και για τον Ορτέγα, καθώς ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να μπει σε διαδικασία απόκτησης τριών ακραίων μπακ. Ο πειραϊκός σύλλογος εξετάζει δύο λύσεις για το δεξί άκρο και μία λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας.

