Ύπνος: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνετε μαγνήσιο και μελατονίνη μαζί – Τα οφέλη, οι πιθανές παρενέργειες και συμβουλές από ειδικούς

Ο ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωματική και ψυχική υγεία, ωστόσο εκατομμύρια άνθρωποι παλεύουν καθημερινά με την αϋπνία. Δύο από τα πιο γνωστά συμπληρώματα για καλύτερο ύπνο είναι το μαγνήσιο και η μελατονίνη. Τι συμβαίνει όμως όταν τα λαμβάνετε μαζί; Επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι ο συνδυασμός τους μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση, στη γρηγορότερη έλευση του ύπνου και στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ξεκούρασης.

«Το μαγνήσιο και η μελατονίνη υποστηρίζουν τον ύπνο με διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς τρόπους», εξηγεί η Olayide Adejumobi, M.S., RDN, LD. «Η μελατονίνη βοηθά στη ρύθμιση της ώρας του ύπνου (βιολογικό ρολόι), ενώ το μαγνήσιο βοηθά το σώμα να χαλαρώσει σωματικά».

Τι είναι το μαγνήσιο και η μελατονίνη

Το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο άφθονα μέταλλα στο ανθρώπινο σώμα και είναι απαραίτητο για περισσότερες από 300 βιοχημικές αντιδράσεις. Η χαμηλή πρόσληψη μαγνησίου έχει συνδεθεί στενά με προβλήματα και διαταραχές του ύπνου.

Σύμφωνα με την Emily Kilar, M.S., CNS, LDN, CLC, τα συμπληρώματα μαγνησίου μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου μέσω των εξής μηχανισμών:

Μειώνουν τη διεγερσιμότητα του νευρικού συστήματος.

Χαλαρώνουν τους μύες.

Ρυθμίζουν τα κυτταρικά βιολογικά ρολόγια και τους κιρκάδιους ρυθμούς (το εσωτερικό μας ρολόι).

Ο ρόλος της μελατονίνης στον ύπνο

Η μελατονίνη είναι η ορμόνη που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Το μαγνήσιο εμπλέκεται άμεσα στην παραγωγή της, βοηθώντας στην ενίσχυση των επιπέδων αυτής της φυσικής ορμόνης στο σώμα.

Όταν σκοτεινιάζει, ο εγκέφαλος απελευθερώνει μελατονίνη, στέλνοντας το σήμα ότι είναι ώρα για ύπνο. Αντίθετα, το έντονο φως και ειδικά το μπλε φως από τις οθόνες, καταστέλλει την έκκρισή της.

«Η φυσική απελευθέρωση μελατονίνης μειώνεται σημαντικά με την ηλικία», επισημαίνει η Kilar, «και η λήψη συμπληρώματος μελατονίνης μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα τους ενήλικες στη μέση ηλικία και την τρίτη ηλικία».

Τα συμπληρώματα μελατονίνης υποστηρίζουν τον ύπνο, καθώς:

Μειώνουν την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος.

Διευκολύνουν την ταχύτερη έλευση του ύπνου.

Ρυθμίζουν τον κιρκάδιο ρυθμό και παρατείνουν τη διάρκεια της νυχτερινής ξεκούρασης.

Επιπλέον, η μελατονίνη δρα ως ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, κάτι εξαιρετικά σημαντικό καθώς το οξειδωτικό στρες έχει συνδεθεί άμεσα με την κακή ποιότητα ύπνου.

Τι συμβαίνει όταν λαμβάνετε μαγνήσιο και μελατονίνη μαζί

Το μαγνήσιο και η μελατονίνη λειτουργούν συνδυαστικά για να προετοιμάσουν τον εγκέφαλο και το σώμα σας για ύπνο. Ακολουθούν τέσσερις τρόποι με τους οποίους ο συνδυασμός αυτών των δύο συμπληρωμάτων μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ξεκούρασής σας:

Μειώνουν το αίσθημα της «υπερέντασης με κόπωση»

Νιώθετε εξαντλημένοι το βράδυ αλλά το μυαλό σας «τρέχει» και δεν μπορείτε να χαλαρώσετε; Η ταυτόχρονη λήψη μαγνησίου και μελατονίνης μπορεί να βοηθήσει. Αυτό συμβαίνει επειδή και τα δύο συστατικά επιδρούν στο GABA (γ-αμινοβουτυρικό οξύ), έναν νευροδιαβιβαστή που προάγει την ηρεμία.

Το μαγνήσιο συνδέεται με τους υποδοχείς GABA, μειώνοντας τη διεγερσιμότητα των νευρώνων. Ουσιαστικά, δίνει σήμα στον εγκέφαλο να κατεβάσει ταχύτητα.

Η μελατονίνη ενισχύει αυτά τα σήματα χαλάρωσης, ενώ παράλληλα εκτελεί την κύρια λειτουργία της, ενημερώνοντας το σώμα ότι ήρθε η ώρα για ύπνο.

Σας βοηθούν να κοιμηθείτε πιο γρήγορα

Είτε υποφέρετε από χρόνια αϋπνία είτε απλώς δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε κάποιες νύχτες, ο συνδυασμός μαγνησίου και μελατονίνης μπορεί να δώσει τη λύση.

Μια μελέτη έδειξε ότι η λήψη ενός συμπλέγματος μαγνησίου, μελατονίνης και βιταμίνης Β μία ώρα πριν από τον ύπνο για τρεις μήνες μείωσε τα συμπτώματα αϋπνίας. Παράλληλα, έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η μελατονίνη μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για να μας πάρει ο ύπνος και αυξάνει τη συνολική διάρκειά του.

Επιπλέον, το δισγλυκινικό μαγνήσιο (magnesium bisglycinate) έχει αποδειχθεί ανεξάρτητα ότι βελτιώνει την αϋπνία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συνδυαστική τους δράση επιταχύνει σημαντικά την έλευση του ύπνου.

Βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου

Η έλλειψη μαγνησίου έχει συνδεθεί άμεσα με την κακή ποιότητα ύπνου. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι ενήλικες που λάμβαναν 1,9 mg μελατονίνης και 200 mg μαγνησίου κάθε βράδυ για τέσσερις εβδομάδες είδαν βελτίωση στην αποτελεσματικότητα του ύπνου, στον χρόνο εμφάνισης ύπνου και στη συνολική διάρκεια ξεκούρασης. Μάλιστα, εμφάνισαν επίσης μείωση στα επίπεδα εκνευρισμού, στην πρόσληψη θερμίδων και στη μάζα λίπους.

Μια ξεχωριστή μελέτη σε γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών έδειξε ότι η ποιότητα του ύπνου βελτιώθηκε σημαντικά με τον συνδυασμό των δύο στοιχείων, ενώ παρουσιάστηκε βελτίωση και σε άλλους δείκτες, όπως η χοληστερόλη και το σάκχαρο στο αίμα.

Μειώνουν το ψυχολογικό και οξειδωτικό στρες

Υπάρχει το καθημερινό άγχος που νιώθουμε όταν είμαστε συγκλονισμένοι και υπάρχει και το οξειδωτικό στρες – το βαθύτερο είδος στρεσαρίσματος που προκαλεί φθορές στα κύτταρά μας. Το μαγνήσιο και η μελατονίνη μπορούν να καταπολεμήσουν και τα δύο.

Το μαγνήσιο προάγει την ηρεμία και βοηθά στη μείωση της κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες), η οποία συχνά παραμένει σε υψηλά επίπεδα το βράδυ, ενώ θα έπρεπε να πέφτει.

Η μελατονίνη καταπολεμά το στρες εκ των έσω. Δρα ως μια ισχυρή ορμόνη με αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και ανοσορυθμιστική δράση που επηρεάζει θετικά πολλά συστήματα του οργανισμού (οστά, εγκέφαλος, γαστρεντερικό σύστημα).

Καθώς το οξειδωτικό στρες αποτελεί βασική αιτία κακής ποιότητας ύπνου, το μαγνήσιο και η μελατονίνη συνεργάζονται σε ορμονικό και κυτταρικό επίπεδο για να μειώσουν την ένταση και να προσφέρουν έναν βαθύ, αναζωογονητικό ύπνο.

Μελατονίνη και μαγνήσιο μαζί: Τι πρέπει να προσέξετε πριν τη λήψη τους

Η ταυτόχρονη λήψη μαγνησίου και μελατονίνης είναι γενικά ασφαλής για τους περισσότερους ενήλικες. Ωστόσο, οι έγκυες, οι θηλάζουσες, τα άτομα με χρόνια νεφρική νόσο ή όσοι λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα θα πρέπει να αποφεύγουν αυτόν τον συνδυασμό ή να τον χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα ύπνου, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας που εξειδικεύεται στη συμπληρωματική θεραπεία, ώστε να καθορίσετε την εξατομικευμένη δόση, τη σωστή ώρα λήψης και τη διάρκεια.

«Οι αλληλεπιδράσεις, τα ανώτατα όρια, οι αντενδείξεις και η γενετική μεταβλητότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο όταν εξετάζουμε την εξατομικευμένη λήψη συμπληρωμάτων», επισημαίνει η ειδικός Kilar, προσθέτοντας ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για τη μακροχρόνια χρήση της μελατονίνης.

Πιθανές παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το γεγονός πως ένα σκεύασμα χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή δεν σημαίνει ότι είναι εντελώς ακίνδυνο. Σύμφωνα με την Adejumobi, οι πιθανές παρενέργειες περιλαμβάνουν:

Για τη μελατονίνη: Υπνηλία την επόμενη ημέρα, ζαλάδα, πονοκεφάλους ή έντονα (ζωντανά) όνειρα.

Για το μαγνήσιο: Διάρροια, ναυτία ή στομαχικές κράμπες, ειδικά σε υψηλές δόσεις.

Προσοχή στις αλληλεπιδράσεις: Η ταυτόχρονη λήψη τους ενδέχεται να αυξήσει την πιθανότητα υπερβολικής υπνηλίας. Αυτός ο κίνδυνος μεγαλώνει σημαντικά εάν ο συνδυασμός συνδυαστεί με:

Αλκοόλ

Αντιισταμινικά

Αγχολυτικά φάρμακα

Παυσίπονα

Εστιάστε πρώτα στις αλλαγές στον τρόπο ζωής

Η Adejumobi συνιστά να δίνετε προτεραιότητα στις καθημερινές σας συνήθειες. Πριν καταφύγετε στα συμπληρώματα διατροφής, αξίζει να αναλογιστείτε τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους δεν κοιμάστε καλά.

Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του ύπνου είναι:

Η κατανάλωση καφεΐνης αργά μέσα στην ημέρα.

Το αυξημένο στρες και ο χρόνος μπροστά σε οθόνες (screen time) πριν το κρεβάτι.

Το αλκοόλ και τα ασταθή ωράρια ύπνου.

Ο σωματικός πόνος και η υπνική άπνοια.

Το μαγνήσιο και η μελατονίνη μπορούν να βοηθήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις σωστές συνήθειες ύπνου (υγιεινή ύπνου) ούτε την ιατρική αξιολόγηση για περιπτώσεις χρόνιας αϋπνίας.