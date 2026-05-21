Βουλή: Έκρηξη Γεωργαντά κατά της Κωνσταντοπούλου – «Φτάνει αυτή η ξεφτίλα, ποτέ δεν υπήρξε αυτό το χάλι»

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Κωνσταντοπούλου - Γεωργαντάς
Στα άκρα έφτασε η ένταση στη Βουλή κατά την ομιλία του Γιώργου Φλωρίδη, με την οποία έκλεισε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη σύσταση ή προανακριτικής επιτροπής κατά του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αν και ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς, ζήτησε επανειλημμένα από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να σταματήσει τις παρεμβολές κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του υπουργού Δικαιοσύνης, οι συνεχείς διακοπές της φαίνεται πως εξάντλησαν τελικά την υπομονή του, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει από το μικρόφωνο.

«Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν υπάρχει. Φτάνει αυτή η ξεφτίλα. Φτάνει. Φτάνει αυτή η ξεφτίλα. Έτσι φέρονται αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων μέσα στο Κοινοβούλιο της χώρας; Αυτό το χάλι δεν υπήρξε ποτέ. Ακόμα και στις σκληρότερες αντιπαραθέσεις από σοβαρούς πολιτικούς που υπήρξαν εδώ μέσα και αντιπαρατέθηκαν, δεν υπήρξε ποτέ αυτό το χάλι. Είστε υπερήφανη γι’ αυτό;» είπε ο κ. Γεωργαντάς.

