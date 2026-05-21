Euroleague – Final Four: Δείτε βίντεο από την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την τελευταία προπόνησή του πριν από τον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρμπαχτσε στο T-Center Athens. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 18:00 και θα κρίνει την πρόκριση στον τελικό του Final Four της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προπονήθηκε στο glass floor, στο οποίο έχει αγωνιστεί δύο φορές μέσα στη σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στην τελική ευθεία για τον ημιτελικό, με στόχο να αποκλείσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης και να διεκδικήσουν την παρουσία τους στον τελικό.

Ο Ολυμπιακός συμμετέχει για 15η φορά σε Final Four της Euroleague, ενώ αρκετοί τον θεωρούν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Στην τελευταία προπόνηση της ομάδας έδωσαν το παρών και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.